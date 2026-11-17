Volkswagen анонсировал необычный концепт GTI, созданный стажерами компании к 50-летию модели. Автомобиль получил удлинённый кузов, массивное заднее антикрыло и спортивные аэродинамические элементы. Премьера состоится 20 ноября 2026 года.

Об этом сообщает издание Motor1.

Volkswagen показал первый тизер нового концепта GTI, полностью накрытого красной тканью. Несмотря на это, силуэт автомобиля и отдельные детали уже различимы на изображении. Больше всего внимания привлекают значительно расширенные колесные арки, высокое заднее антикрыло и вентиляционные отверстия на капоте.

Передняя часть получила узкие фары, объединенные горизонтальной светодиодной полосой. Подобный дизайн Volkswagen демонстрировал на концепте ID.GTI в 2023 году, однако новый проект выглядит значительно агрессивнее благодаря более широкому кузову.

Особенность разработки заключается в том, что над автомобилем работали стажеры Volkswagen совместно с дизайнерами и инженерами компании. Это внутренний проект учебной программы производителя, участникам которой предоставили возможность воплотить в жизнь собственное видение спортивной модели GTI.

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Пока Volkswagen не раскрывает технические характеристики концепта. Неизвестно, какой двигатель в него установлен, какую мощность он развивает, какова его масса и есть ли у автомобиля потенциал для серийного производства.

Volkswagen GTI Фото: Volkswagen

В интернете уже появились предположения, что новинка может быть экстремальной версией будущего Golf GTI Clubsport или проектом на базе Polo. Однако производитель пока не подтвердил ни один из этих вариантов. В Volkswagen лишь назвали концепт потенциально "самым безумным автомобилем, который когда-либо носил эмблему GTI".

Огромное антикрыло и расширенные колесные арки свидетельствуют о серьезном внимании к аэродинамике. По своему дизайну задний спойлер больше напоминает оборудование гоночного Golf R, чем обычный декоративный элемент спортивного хэтчбека.

Новый концепт будет представлен в рамках празднования 50-летия линейки GTI, история которой началась в 1976 году. На данный момент самой мощной серийной моделью этого семейства является Volkswagen Golf GTI Edition 50 с двигателем мощностью 320 к. с.

Volkswagen Polo GTI Фото: Volkswagen

Компания уже уточнила, что новинка точно не станет открытой версией GTI Cabrio. Станет ли концепт серийным автомобилем, станет яснее после официальной премьеры 20 ноября 2026 года.

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