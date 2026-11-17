Volkswagen анонсував незвичайний концепт GTI, створений стажерами компанії до 50-річчя моделі. Автомобіль отримав розширений кузов, масивне заднє антикрило та спортивні елементи аеродинаміки. Прем'єра відбудеться 20 листопада 2026 року.

Про це пише видання Motor1.

Volkswagen показав перший тизер нового концепту GTI, повністю накритого червоною тканиною. Попри це, силует автомобіля та окремі деталі вже помітні на зображенні. Найбільше уваги привертають значно розширені колісні арки, високе заднє антикрило та вентиляційні отвори на капоті.

Передня частина отримала вузькі фари, об'єднані горизонтальною світлодіодною смугою. Подібне оформлення Volkswagen демонстрував на концепті ID.GTI у 2023 році, однак новий проєкт виглядає значно агресивніше завдяки ширшому кузову.

Особливість розробки полягає в тому, що над автомобілем працювали стажери Volkswagen разом із дизайнерами та інженерами компанії. Це внутрішній проєкт навчальної програми виробника, учасникам якої дали можливість створити власне бачення спортивного GTI.

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Поки Volkswagen не розкриває технічних характеристик концепту. Невідомо, який двигун він отримав, скільки розвиває кінських сил, якою є його маса та чи має автомобіль потенціал для серійного виробництва.

Volkswagen GTI Фото: Volkswagen

В інтернеті вже з'явилися припущення, що новинка може бути екстремальною версією майбутнього Golf GTI Clubsport або проєктом на основі Polo. Однак виробник поки не підтвердив жоден із цих варіантів. У Volkswagen лише назвали концепт потенційно "найбожевільнішим автомобілем, який коли-небудь носив емблему GTI".

Величезне антикрило та розширені колісні арки натякають на серйозну увагу до аеродинаміки. За своїм оформленням задній спойлер більше нагадує обладнання гоночного Golf R, ніж звичайний декоративний елемент спортивного хетчбека.

Новий концепт з'явиться на тлі святкування 50-річчя лінійки GTI, історія якої розпочалася у 1976 році. Наразі найпотужнішою серійною моделлю цього сімейства є Volkswagen Golf GTI Edition 50 з двигуном потужністю 320 к. с.

Volkswagen Polo GTI Фото: Volkswagen

Компанія вже уточнила, що новинка точно не стане відкритою версією GTI Cabrio. Чи перетвориться концепт на серійний автомобіль, стане зрозуміліше після офіційної прем'єри 20 листопада 2026 року.

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