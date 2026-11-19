Фахівці з автомобільної галузі визначили чотири моделі 2026 року, які вирізняються надійністю та мають потенціал прослужити щонайменше десятиліття за умови регулярного обслуговування.

Про це йдеться в матеріалі видання GOBankingRates, автори якого поспілкувалися з фахівцями автомобільної галузі.

Під час вибору автомобіля на тривалий термін важливо враховувати не лише репутацію виробника, а й технічну основу конкретної моделі. Експерти радять звертати увагу на автомобілі, побудовані на перевірених платформах, які вже пройшли кілька років удосконалення. Такі моделі зазвичай мають відпрацьовані силові установки та менше ризиків, пов'язаних із новими конструктивними рішеннями.

Honda CR-V

Серед рекомендованих моделей опинилася Honda CR-V. Автомобільний експерт Джастін Фішер із CarEdge також відзначив Honda Accord і Civic, назвавши ці моделі вдалим поєднанням вартості та довговічності.

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Honda CR-V Фото: Honda

Експертка автомобільної галузі Мелані Муссон звернула увагу на універсальність CR-V. Кросовер достатньо просторий для невеликої родини, але водночас залишається компактним і зручним для маневрування.

Ще однією перевагою є комплекс систем безпеки Honda Sensing. Він не лише допомагає захистити пасажирів у разі аварії, а й містить технології, покликані запобігати зіткненням.

Toyota Sienna

Toyota традиційно має сильну репутацію виробника надійних автомобілів. За словами Фішера, практично будь-яка модель бренду 2026 року може бути хорошим вибором для тих, хто шукає довговічне авто. Однак виробник підвищив ціни на значну частину модельного ряду.

Серед інших перспективних моделей експерт назвав нову Toyota RAV4, Camry та Highlander Hybrid. Натомість Мелані Муссон окремо виділила мінівен Sienna.

Toyota Sienna Фото: Wikipedia / Dinkun Chen

Вона пояснила, що ця модель поєднує простір великого позашляховика з комфортом і паливною економічністю легкового автомобіля. Додатковою перевагою є доступна версія з повним приводом AWD.

За словами експертки, автомобілі Toyota та Honda здатні служити значно довше ніж десять років, якщо власники своєчасно проводять технічне обслуговування.

Hyundai Elantra Hybrid

До переліку потрапив і гібридний седан Hyundai Elantra Hybrid. У рейтингу CarEdge серед надійних автомобілів 2026 року також згадується Kia Sorento.

Hyundai Elantra Hybrid Фото: Hyundai

Віцепрезидент із розвитку бізнесу ACV Auctions Ренді Бароне зазначив, що за останні роки Hyundai та Kia помітно покращили довговічність своїх автомобілів. За його словами, дедалі більше моделей цих брендів без серйозних проблем долають позначку у 100 000 миль, або приблизно 161 000 км.

Hyundai Elantra Hybrid, зокрема, отримала високу оцінку надійності від Consumer Reports, випередивши низку конкурентів.

Lexus LS

Четвертим автомобілем у списку став преміальний седан Lexus LS. За словами Джастіна Дугана, під час пошуку довговічного авто варто насамперед розглядати бренди, які мають менше середньої кількості несправностей на 100 автомобілів.

Lexus відповідає цьому критерію. У дослідженні J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study за 2025 рік бренд посів перше місце за загальною надійністю автомобілів. Це сталося вже третій рік поспіль.

Lexus LS Фото: Lexus

Ренді Бароне пояснив, що поєднання інженерних рішень, надійності та невисоких довгострокових витрат на володіння робить Lexus і Toyota одними з найкращих варіантів для тих, хто планує користуватися автомобілем багато років.

Водночас у Lexus LS є важлива особливість: 2026 рік стане останнім для цієї моделі, після чого її виробництво припинять. Експертка Мелані Муссон відзначила репутацію седана як одного з автомобілів із тривалим терміном служби. LS також вирізняється комфортною їздою та розкішним інтер'єром.

Експерти наголошують, що навіть найнадійніший автомобіль потребує регулярного догляду. Тому під час купівлі варто враховувати не лише марку та модель, а й перевіреність платформи, конструкцію силової установки та доступність обслуговування.

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