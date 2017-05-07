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Главная » Красивая страна » Луцкая твердыня. Путешествие в замок Любарта
Луцкая твердыня. Путешествие в замок Любарта
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Луцкая твердыня. Путешествие в замок Любарта

Главная достопримечательность и гордость Луцка сохранилась практически в идеальном виде. Более того, очертания замка узнает практически каждый, ведь его разместили на реверсе 200-гривенной купюры

Леся Шовкун - 07.05.17 41
16000

Луцк, Волынская область

 

Как добраться

Из Киева до Луцка можно доехать ночным поездом №97 Киев — Ковель (купейный билет ~150 грн). Другой вариант — "сидячий", поездом Киев — Луцк (билет 2-го класса ~110 грн), но он прибывает в место назначения после 23 часов.

Самая хорошая дорога — по трассе Е40/М06 Киев — Чоп до посёлка Панталия (около 360 км), а далее — по Е85/М19 приблизительно 45 км до Луцка (этот участок по качеству несколько хуже).

В Луцке вообще-то было два замка: Верхний, о котором идёт речь, и Окольный, примыкавший к нему с запада и отделённый рвом. Но от этой крепости, к сожалению, сохранилась лишь башня Чарторыйских да несколько фрагментов стены. При этом Верхний замок стоял на вершине холма, где теперь находится цитадель Любарта, ещё во времена Рюриковичей: первое летописное упоминание о нём датировано 1075 годом. Даже деревянная крепость тогда выдержала шестимесячную осаду войск польского Болеслава I Храброго.

Строительство замка, заложенного в 1340 году великим князем Галицко-Волынского княжества Любартом Гедеминовичем, продолжалось почти 45 лет, а некоторые его элементы достраивались ещё несколько столетий. Но результат того стоил: крепость получилась настолько надёжной, что за всё время её существования ни один противник не смог взять укрепления штурмом. Кроме самого замка была построена дамба на реке Стырь — для поднятия уровня воды в оборонительных рвах — и подъёмный мост перед въездной башней. Внутри крепостных стен размещались княжеские палаты.

После смерти Любарта его наследник Фёдор не смог удержать власть: как сын не первой, а второй жены отца он не имел права на титул великого князя. Город вместе с замком перешёл под протекторат польского короля Ягайло. Пару лет Луцком распоряжались его наместники и ставленники, пока в 1392-м на княжеском престоле не утвердился литовский князь Витовт Кейстутович.

При его правлении в Луцке строились мосты и дороги, были основаны католическая кафедра и Доминиканский монастырь и, конечно, продолжались работы над укреплением замка. В частности, была построена Владычья башня.

В замке ежегодно проводятся рыцарские турниры и фестивали

А в 1429 году Луцк торжественно принимал съезд европейских монархов. В город прибыли король Польши Ягайло, немецкий император Зигмунд, датский король Эрик IV, великий князь московский Василий и многие другие правители — естественно, с охраной и многочисленной челядью. В целом город, насчитывающий около 5 тыс. жителей, принял более 15 тыс. гостей!

Среди вопросов, которые надлежало решить этому высокому собранию, были создание коалиции против Османской Порты, равные права для католической и православной церквей и (самое главное для гостеприимного хозяина "саммита") коронация Витовта. С этой целью легат Папы Римского даже вёз ему корону, но по дороге усыпанный бриллиантами венец куда-то таинственно исчез.

В любом случае польский монарх категорически отказывался признавать Витовта королём, и бедняга так и умер некоронованным. Зря только на приём поистратился: по данным, которые приводит сайт "Замки и храмы Украины", только на банкет пошло 700 волов, 1400 баранов, 100 зубров и лосей, не говоря уже о бесчисленном количестве другой дичи, а также гусях, курах и утках. А мёда и пива гости выпивали едва ли не по 700 бочек в день.

Обиженный на короля Польши Витовт распорядился укреплять Луцкий и другие волынские замки, готовясь к войне. Но началась она уже после его смерти — в 1431 году, во времена правления князя Свидригайло. Замок Любарта успешно выдержал месячную осаду. Даже после того как Свидригайло помирился с королём Ягайло, он решил всё же продолжить укрепительные работы. В 1430–1452 годах стены замка нарастили, заложив дополнительный ряд бойниц для огнестрельного оружия. А Стыровая башня была достроена до уровня двух других — Въездной и Владычьей.

Во время Второй мировой войны замок почти не пострадал. И в 1963 году получил статус памятника архитектуры, находящегося под защитой государства

После повторного получения Луцком Магдебургского права в 1497 году (первое было во время "европейского саммита") город уже не принадлежал замку. Власть перешла к коллегии во главе с войтом и совету под предводительством бургомистра, заседавшим в городской ратуше.

На экономическом положении замка это отобразилось не лучшим образом — он потерял часть феодальных владений и прав. Но продолжал кормиться за счёт принадлежавших ему сёл — к середине ХVI века их осталось всего восемь. И в каждом из них всегда были наготове отдельные дворы со всевозможной обслугой на случай приезда князя.

В следующем столетии крепость Любарта фактически утратила свою оборонительную функцию, так как город перестал быть приграничным. Когда же в 1795 году Луцк вошёл в состав Российской империи, замок и вовсе начал приходить в упадок. Как это часто случалось, горожане использовали некогда защищающие их стены как источник камня для строительства, и в 1863 году было даже издано официальное позволение разобрать Въездную башню и южную стену. Однако справиться с кладкой средневековых строителей оказалось непросто, поэтому Луцкая крепость в этом смысле пострадала меньше многих других.

В конце XIX века городские власти вдруг сообразили, что в интересах Луцка сохранить замок Любарта в лучшем виде, и взяли его под свою защиту. В 1921 году в цитадели начались консервационные работы, были укреплены перекрытия, башни, стены. Во время Второй мировой войны замок почти не пострадал. И в 1963 году получил статус памятника архитектуры, находящегося под защитой государства.

На территории размещены музеи живописи, керамики, оружия, книгопечатания

В 1985 году был создан Историко-культурный заповедник "Старый Луцк". Теперь в замке ежегодно проводятся рыцарские турниры и фестивали, на территории размещены музеи живописи, керамики, оружия, книгопечатания. Гордость музейного комплекса — единственный в Украине Музей колоколов, коллекция которого насчитывает около сотни экспонатов старше 350 лет.

Где жить

 

В "столице" Волынской области большой выбор отелей и хостелов, где вполне комфортабельный двухместный номер можно снять за 280–500 грн. Стоимость однокомнатной квартиры стартует от 170 грн в сутки.

Что посмотреть

 

  • В Луцке — оборонную башню Чарторыйских с фрагментом крепостной стены, оставшимся от Окольного замка XIV–XV вв., католический костёл Петра и Павла первой половины XVII в. и знаменитые луцкие подземелья, где проводят экскурсии, а также украшенный причудливыми изваяниями особняк скульптора Николая Голованя — местный "дом с химерами".
  • Роскошный девятикупольный Покровский храм (1745 г.) в стиле позднего барокко с элементами классицизма в селе Поддубцы.

Рестораны из рейтинга Фокуса

 

  • "Корона Витовта", Луцк, ул. Плитницы, 1; Телефоны: +38 (0332) 72-71-14, (097) 390-86-88, (095) 789-25-05; Средний чек: 220–260 грн.
  • "Феличита", Луцк, ул. Винниченко, 2; Телефон: +38 (0332) 74-00-31; Средний чек: 190–230 грн.
  • "Курінь", Луцк, просп. Грушевского, 26; Телефон: +38 (0332) 23-14-83; Средний чек: 170–200 грн.
  • Patio di Fiori, Луцк, ул. Кравчука, 13; Телефоны: +38 (050) 978-77-17, (068) 738-98-55; Средний чек: 300–380 грн.

Лайфхак

Автомобильное путешествие в Луцк из Киева можно совместить с посещением Дубно, остановившись там переночевать. Кроме знаменитого Дубненского замка по соседству расположены впечатляющие руины Таракановского форта времён Первой мировой. Дорога до Луцка на следующий день займёт чуть больше часа.

Фото: УНИАН

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