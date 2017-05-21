Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы

Тратить драгоценный "шенген" на соседние с Украиной городки Польши или Словакии было жалко. Но теперь безвиз наш, и Фокус предлагает отправиться в 30-километровую приграничную зону — вам понравится

Медыка, Польша

Да, вот так просто: перешли границу через пропускной пункт Шегини — Медыка и сразу можно начинать культурную программу. Стоит только нырнуть под железнодорожный мост, подальше от толпы "мурашек" — продавцов украинской водки, облепивших все пятачки около КПП. Деревянный Петропавловский костёл (1607 г.) может служить образцом для тысяч украинских храмов, которые за последние десятилетия покрылись аляповатой бронёй из жести или вагонки. Над небольшим озером в старинном парке — дворец Павликовских. Синагога в том же полуразрушенном состоянии, что и божницы украинских Бродов или Жолквы. Есть тут и костёл — представитель провинциальной современной польской архитектуры.

Как добраться: перейти КПП Шегини — Медыка

GPS: 49°48'14.3"N22°56'21.0"E

Перемышль, Польша

Перемышль — почти как Львов, только немного меньше, с большой рекой и целёхоньким замком. Ещё пару десятилетий назад Перемышль был более украинским, чем многие украинские города сейчас. Тут и сегодня действуют Украинский народный дом, несколько православных и греко-католических храмов и перемышльско-варшавская православная метрополия, единственная такая институция в Польше.

На холме над Саном — белоснежный ренессансный замок, один из старейших в Галицком княжестве. На часовую башню с музеем колоколов и курительных трубок (да, вот такое сочетание) снизу смотрит бронзовый Иоанн Павел ІІ, а на площади Рынок расселся на лавочке Швейк. Образ бравого солдата эксплуатируют несколько точек общепита в старых кварталах Перемышля.

Один из самых популярных маршрутов по Перемышлю пролегает под землёй. Вокруг города сохранились остатки грандиозной Перемышльской крепости начала ХХ века, третьей по величине в Европе, пережившей три осады и 173-дневную блокаду во время Первой мировой войны.

Как добраться: КПП Шегини — Медыка, далее по трассе 2В

GPS: 49°46'48.0"N 22°47'18.2"E

Красичин, Польша

Всего 25 км отделяют Украину от поражающего воображение маньеристического замка-дворца в городке Красичин. Диво дивное начал строить в 1580 году магнат Станислав Красицкий, а продолжил его сын Мартин. Практически все стены замка украшают фрески-сграффито — на площади более 7000 кв. м изображены и орнаменты, и сцены охоты, и римские императоры, и польские короли. Прекрасный дворец несколько раз грабили русские: сперва в 1726 г., а потом в 1939–1941 гг., когда в комплексе размещалась воинская часть Красной армии. Тогда был полностью уничтожен весь внутренний декор дворца и разрушена родовая усыпальница Красицких. Рядом с замком в парке действует отель.

Как добраться: КПП Шегини — Медыка, далее по трассе 2В

GPS: 49°46'34.3"N22°39'09.1"E

Хелм (Холм, Польша)

Бывшая столица: сюда её перенёс король Даниил Галицкий из Галича. Тут был центр Галицко-Волынского княжества, а позже — Холмской губернии. Главная городская достопримечательность — огромный собор Рождества Богородицы (1736–1756), стоящий на замковой горе. Правда, от детинца времён Даниила Романовича ничего не осталось. Собор когда-то был православным, сейчас — римско-католический. Кроме него в городе можно осмотреть ещё с полдюжины костёлов разных времён, а под городом — меловые пещеры (ул. Любельская, 55-а, вход только с экскурсоводом, экскурсии в 11:00, 13:00 и 16:00). В них до начала ХІХ века добывали мел.

Как добраться: КПП Ягодин — Дорогуск, далее по трассе 12

GPS: 51°08'23.8"N 23°29'38.3"E

Собранце, Словакия

До первого словацкого городка от Ужгорода — менее 15 км. В Собранцах каждый третий — греко-католик, и стоит посмотреть на местную греко-католическую церковь, прекрасный образец модернистского неовизантийского стиля. В самом центре — не менее современный римско-католический костёл Св. Вавжинца (Лаврентия). Вот так и должна выглядеть сакральная архитектура нашего времени. В городе действует единственный в Европе Музей гитар: в фондах их 1000, в экспозиции — 250 штук, в том числе первый инструмент Джорджа Харрисона из The Beatles. Большинство экспонатов — чехословацкие электрогитары.

Как добраться: КПП Ужгород — ВышнеНемецке, далее по трассе Е50

GPS: 48°44'41.3"N22°10'56.3"E

Михаловце, Словакия

Из 40 тыс. жителей этого города в Словакиидобрых 10 тыс. — греко-католики и православные. Отель "Дружба" назван так в честь газопровода, который протянулся через город ещё в советские времена.

Смотреть стоит ротонду дороманских времён (ІХ в.), готический костёл Св. Марии, греко-католическую церковь Св. Духа (1934 г.) и барочный дворец венгерских аристократов Старай, в котором сейчас размещён Земплинский музей. Музей найти проще всего, он сразу около автостанции.

Для самих словаков, привыкших к готическим костёлам и замкам-дворцам, город интересен как место активного отдыха. Вокруг — покрытые виноградниками Вулканические Карпаты, а совсем рядом — огромная водная гладь Земплинской Ширавы, которую поэтически называют Словацким морем. Если по-честному, Словацкое море — это искусственно созданное в 1960-х годах для промышленных нужд водохранилище длиной в 11 км и шириной в 3,5 км.И называть его морем может только тот, кто настоящих морей не видел. Но искупаться в жару всё равно можно.

Как добраться: КПП Ужгород — Вышне Немецке, далее по трассе Е50

GPS: 48°45'25.4"N21°55'23.6"E

Путна, Румыния

Хорошая новость: с июня украинцам не нужны не только шенгенские визы, но и визы в Болгарию и Румынию. Вот-вот откроют КПП в Красноильске, с 2012 года обещают, и добираться в Путну, в один из самых известных монастырей Южной Буковины, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, будет совсем просто.Туда ведь всего-то 20 км.

Обитель — любимое детище воинственного господаря Молдовы Штефана чел Маре (Штефана Великого), основанная им в 1466 году. Правда, от челмаровских времён осталась только Казначейская башня в крепостных стенах. Успенская монастырская церковь когда-то была расписана фресками по местным традициям, но росписи не сохранились. Летописец Ион Никульче писал, что позолоты тут было больше, чем красок.

Храм — пантеон румынской истории: в нём похоронено 28 правителей этих земель, в том числе сам Штефан Великий. На холме над монастырём — крохотная деревянная церквушка, старейшая в Румынии. Чуть в стороне от монастыря (указатели подскажут, их много) — пещера пустынника, духовного наставника воинственного короля.

Как добраться: КПП Красноильск — Викову-де-Сус, далее по Е2, в селе Марджиня поворот направо по 17А

GPS: 47°52'00.6"N25°35'59.8"E

Сирет, Румыния

Маленький городок, по которому можно составить достаточно точное представление о Южной Буковине. Троицкая церковь, стоящая на главном городском перекрёстке, — одна из старейших в стране (1352 г.). У бывшей примарии, а сегодня музея — бюсты молдовских господарей (в центре, само собой, Штефан чел Маре). Полосатая греко-католическая церковь — сестра храма из Задубровки, о котором Фокус уже писал. Есть ещё костёл и синагога — весь толерантно-сакральный набор, столь характерный для городов региона. А ещё, говорят, цены на "Котнарь", лучшее вино Румынии, тут самые низкие.

Как добраться: КПП Порубное — Сирет, городок начинается в 2 км от границы

GPS: 47°57'03.9"N26°04'02.9"E

Рэдэуци, Румыния

В 23 км от украинской границы лежат Радовцы (по-румынски Рэдэуци), старинный буковинский город с традиционным набором памятников. Старейший из них — монастырская церковь Богдана (1359–1365) к югу от центра. Аккуратный австро-венгерский центр города — это преимущественно конец ХІХ — начало ХХ века: синагога, украинская греко-католическая церковь Непорочного Зачатия, костёл.

Как добраться: КПП Порубное — Сирет, далее по трассе Е85 до села Балковцы, затем на запад по трассе 17А

GPS: 47°50'39.7"N25°54'59.5"E

Сату-Маре, Румыния

Крупный город с немного помпезным центром — в его архитектуре оставили свой след украинцы, иудеи, венгры, румыны, немцы. 97-метровая башня современного Дворца администрации — одно из высочайших зданий страны. Со смотровой площадки на башне видно Венгрию, а вот Украину не рассмотреть, она дальше.

Ещё одно место, чтобы вскарабкаться повыше, — старая пожарная каланча (47 м), построенная в 1904 году. Высоки обе башни-колокольни кафедрального костёла, но на них попасть сложнее. Синагога, отель "Дачия" с керамическими орнаментами на фасаде, несколько реформатских и католических храмов — памятников хватит на длинную экскурсию.

Не удивляйтесь статуе Капитолийской волчицы с Ромулом и Ремом под грудью. Румыны считают себя наследниками римлян, подобные статуи можно увидеть и в городах, и в сёлах страны.

Как добраться: КПП Дяково — Халмеу, далее до с.Дрегушень, затем поворот на дорогу 19

GPS: 47°47'35.8"N22°52'33.5"E

Фехердьярмат, Венгрия

Чтобы подготовиться к языковому шоку, ожидающему в Венгрии, поучитесь-ка быстро выговаривать название этого восьмитысячного городка в 28 км от украинской границы. Название переводится как "Белое поселение", ничего сложного на первый взгляд.

Главная городская вертикаль — реформаторская церковь с острым деревянным шпилем на колокольне (XV в.). Колокола для храма привёз польский король Стефан Баторий, этнический венгр, в память об одной из своих победных битв. В интерьерах — интересный кессонный потолок, на котором написаны псалмы.

Есть ещё позднебарочный костёл (1816 г.); брутального вида кирпичная греко-католическая церковь; современный храм, который смело обыгрывает традиционные для этой части страны архитектурные формы; украшенный скульптурами парк.

Как добраться: КПП Вилок — Тисабеч, далее по трассе 491

GPS: 47°59'05.3"N22°31'01.4"E