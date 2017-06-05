Мощь и элегантность. Путешествие в Золочевский замок

Мощные земляные валы, надёжно защищающие сразу два элегантных утончённых дворца, — всё это в комплексе и называется Золочевским замком

Золочев, Львовская область

Как добраться

До Львова можно доехать поездом "Интерсити": Киев — Перемышль прибывает в столицу Галичины в полдень (билет второго класса ~280 грн), Киев —Львов — около 14:30 (~380 грн). Ночные поезда приходят во Львов рано утром, стоимость купейного билета — от 130 до 500 грн. Из Львова до Золочева — полтора часа езды автобусом или маршруткой (45–60 грн).

По трассе Киев — Чоп до Ясенова, далее на развилке ехать прямо (основная трасса уходит вправо) ещё около 22 км по плохой дороге в направлении на Золочев (Е40/М06 + Т1413, общая протяжённость пути ~480 км).

В отличие от средневековых цитаделей с каменными стенами, более молодая крепость в Золочеве построена по модному в Европе XVII века бастионному типу. Это укреплённые камнем и кирпичом насыпные валы с разветвлённой внутренней системой коммуникаций и казематами, а по бокам — пятигранные бастионы, из которых удобно обстреливать врага во всех направлениях.

Нынешний замок был построен при отце будущего короля Речи Посполитой Яна III, Якубе Собеском. В 1634 году он распорядился возвести его на месте старых оборонительных укреплений с деревянными жилищными постройками.

Здание Китайского дворца, стоящего сбоку от основного, появилось позже. Король Ян Собеский построил его для любимой жены — Марии-Казимиры де Аркьен, вошедшей в историю Польши под ласкательным именем Марысенька. Впервые 27-летний Собеский увидел юную француженку при дворе своего предшественника, короля Яна II Казимира.

В отличие от средневековых цитаделей с каменными стенами, более молодая крепость в Золочеве построена по модному в Европе XVII века бастионному типу

Увидел — и утонул в прекрасных глазах с первого взгляда и до конца жизни. Но за счастье пришлось побороться: мать Собеского Теофилия была категорически против брака сына с иностранкой, и через два года 17-летнюю Марию выдали замуж за князя Замойского. Влюблённый Собеский нередко встречал объект своей страсти в Замостье, где жила чета Замойских, и дождался-таки своего часа: подагра, излишнее пристрастие к алкоголю и сифилис довольно скоро свели князя в могилу. Марысенька стала свободной и уже через несколько недель после смерти первого мужа сначала тайно, а через два месяца и официально обвенчалась с Яном (его мать к тому времени уже умерла).

Именно жена, имевшая хорошие связи при дворе, помогла избранию Собеского на трон. Шляхта новую королеву откровенно невзлюбила — слишком уж прислушивался к обожаемой жене монарх, нередко при этом игнорируя мнение советников.

Уставая от всеобщей неприязни, Мария сбегала от шепчущегося двора в полюбившийся ей Золочев. Тем более что условия для жизни в любовно обставленном королевой дворце отличались комфортом: двухэтажное здание было оборудовано не только системой отопления, но даже канализацией! В Золочевском замке сохранились шесть туалетов с хитроумной системой слива.

В экспозиционных залах можно ознакомиться с историей Золочевского замка, полюбоваться живописью, скульптурой, мебелью, оружием, другими предметами XVII–XVIII вв.

Кроме этой достопримечательности, во время реставрационных работ в замке обнаружили хорошо сохранившиеся потайные ходы, в том числе соединяющие спальни короля и королевы. "По протоколу" они должны были быть отдельными, но во время приездов в Золочев Ян хотел свободно проходить к Марысеньке в любое время, не мелькая перед глазами дворцовой челяди.

В XVIII веке Золочевский замок перешёл во владение рода Радзивиллов, в начале XIХ — Комарницких, а те в 1840 году продали его австрийскому правительству. С тех пор в крепости поочерёдно размещались военные казармы, больница и — куда же без этого — тюрьма. Сперва австрийская, а с 1939 года — НКВД. В память о сотнях замученных там людей в 1995 году рядом с замком поставили часовню.

С 2009 года Большой дворец Золочевского замка открыт для посещения — в экспозиционных залах можно ознакомиться с его историей, полюбоваться живописью, скульптурой, мебелью, оружием, другими предметами XVII–XVIII вв. и даже копиями драгоценностей из королевской сокровищницы, в том числе короны Данилы Галицкого.

В Китайском дворце открыт Музей восточных культур.