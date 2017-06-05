Мощь и элегантность. Путешествие в Золочевский замок

Золочев, Львовская область
Как добраться
До Львова можно доехать поездом "Интерсити": Киев — Перемышль прибывает в столицу Галичины в полдень (билет второго класса ~280 грн), Киев —Львов — около 14:30 (~380 грн). Ночные поезда приходят во Львов рано утром, стоимость купейного билета — от 130 до 500 грн. Из Львова до Золочева — полтора часа езды автобусом или маршруткой (45–60 грн).
По трассе Киев — Чоп до Ясенова, далее на развилке ехать прямо (основная трасса уходит вправо) ещё около 22 км по плохой дороге в направлении на Золочев (Е40/М06 + Т1413, общая протяжённость пути ~480 км).
В отличие от средневековых цитаделей с каменными стенами, более молодая крепость в Золочеве построена по модному в Европе XVII века бастионному типу. Это укреплённые камнем и кирпичом насыпные валы с разветвлённой внутренней системой коммуникаций и казематами, а по бокам — пятигранные бастионы, из которых удобно обстреливать врага во всех направлениях.
Нынешний замок был построен при отце будущего короля Речи Посполитой Яна III, Якубе Собеском. В 1634 году он распорядился возвести его на месте старых оборонительных укреплений с деревянными жилищными постройками.
Здание Китайского дворца, стоящего сбоку от основного, появилось позже. Король Ян Собеский построил его для любимой жены — Марии-Казимиры де Аркьен, вошедшей в историю Польши под ласкательным именем Марысенька. Впервые 27-летний Собеский увидел юную француженку при дворе своего предшественника, короля Яна II Казимира.
В отличие от средневековых цитаделей с каменными стенами, более молодая крепость в Золочеве построена по модному в Европе XVII века бастионному типу
Увидел — и утонул в прекрасных глазах с первого взгляда и до конца жизни. Но за счастье пришлось побороться: мать Собеского Теофилия была категорически против брака сына с иностранкой, и через два года 17-летнюю Марию выдали замуж за князя Замойского. Влюблённый Собеский нередко встречал объект своей страсти в Замостье, где жила чета Замойских, и дождался-таки своего часа: подагра, излишнее пристрастие к алкоголю и сифилис довольно скоро свели князя в могилу. Марысенька стала свободной и уже через несколько недель после смерти первого мужа сначала тайно, а через два месяца и официально обвенчалась с Яном (его мать к тому времени уже умерла).
Именно жена, имевшая хорошие связи при дворе, помогла избранию Собеского на трон. Шляхта новую королеву откровенно невзлюбила — слишком уж прислушивался к обожаемой жене монарх, нередко при этом игнорируя мнение советников.
Уставая от всеобщей неприязни, Мария сбегала от шепчущегося двора в полюбившийся ей Золочев. Тем более что условия для жизни в любовно обставленном королевой дворце отличались комфортом: двухэтажное здание было оборудовано не только системой отопления, но даже канализацией! В Золочевском замке сохранились шесть туалетов с хитроумной системой слива.
В экспозиционных залах можно ознакомиться с историей Золочевского замка, полюбоваться живописью, скульптурой, мебелью, оружием, другими предметами XVII–XVIII вв.
Кроме этой достопримечательности, во время реставрационных работ в замке обнаружили хорошо сохранившиеся потайные ходы, в том числе соединяющие спальни короля и королевы. "По протоколу" они должны были быть отдельными, но во время приездов в Золочев Ян хотел свободно проходить к Марысеньке в любое время, не мелькая перед глазами дворцовой челяди.
В XVIII веке Золочевский замок перешёл во владение рода Радзивиллов, в начале XIХ — Комарницких, а те в 1840 году продали его австрийскому правительству. С тех пор в крепости поочерёдно размещались военные казармы, больница и — куда же без этого — тюрьма. Сперва австрийская, а с 1939 года — НКВД. В память о сотнях замученных там людей в 1995 году рядом с замком поставили часовню.
С 2009 года Большой дворец Золочевского замка открыт для посещения — в экспозиционных залах можно ознакомиться с его историей, полюбоваться живописью, скульптурой, мебелью, оружием, другими предметами XVII–XVIII вв. и даже копиями драгоценностей из королевской сокровищницы, в том числе короны Данилы Галицкого.
В Китайском дворце открыт Музей восточных культур.
Где жить
В Золочеве есть несколько хороших мини-отелей (стоимость проживания — от 300 грн за двухместный номер) и непритязательная районная гостиница (от 150 грн).
Что посмотреть
- В Золочеве — Василианский монастырь 1567 г. (отстроен в ХІХ в.), Вознесенский костёл 1730 г., храм Воскресения Господня 1624–1627 гг., церковь-крепость Св. Николая XVI в., выполнявшую важную роль в системе городских фортификаций, а также здание бывшего боярского двора XV в.
- Поморянский замок-дворец XVI–XVII вв. в посёлке Поморяны.
- Костёл Успения Богородицы 1613 г. в селе Белый Камень.
Рестораны из рейтинга Фокуса
- "Ресторация Бачевских", Львов, ул. Шевская, 8; Телефон: +38 (098) 224-44-44; Средний чек: 200–250 грн;.
- "Театр пива "Правда", Львов, пл. Рынок, 32; Телефон: +38 (050) 374-49-86; Средний чек: 150–190 грн.
- "Світ Кави", Львов, пл. Катедральная, 6; Телефон: +38 (032) 297-56-75; Средний чек: 120 грн.
- "Шампанерия Х&Х", Львов, ул. Леси Украинки, 29; Телефоны: +38 (032) 235-81-63, (096) 582 55 96; Средний чек: 150–200 грн.
- Centaur, Львов, пл. Рынок, 34; Телефоны: +38 (032) 235-55-12, (096) 188-24-45; Средний чек: 250–300 грн.
- "Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливости", Львов, ул. Валовая, 20; Телефоны: +38 (050) 430-28-26, (067) 670-25-10; Средний чек: 300–400 грн.
- "Трапезная Идей", Львов, ул. Валовая, 18-а; Телефон: +38 (032) 254-61-55; Средний чек: 200–250 грн.
- "Чёрный Кот", Львов, ул. Героев Майдана, 4; Телефон: +38 (032) 244-42-40; Средний чек: 500–600 грн.
- "Амадеус", Львов, пл. Катедральная, 7; Телефон: +38 (032) 235-63-16; Средний чек: 520–650 грн.
- "Купол", Львов, ул. Чайковского, 37; Телефон: +38 (032) 261-44-54; Средний чек: 250–320 грн.
- "Пструг, хліб та вино", Львов, ул. Братьев; Рогатинцев, 49; Телефоны: +38 (050) 373-96-54, (067) 314-08-69; Средний чек: 250–320 грн.
Лайфхак
В ресторанах, не входящих в рейтинг Фокуса, лучше выбирать самые ходовые блюда из местных продуктов. К примеру, заказав лосося, в лучшем случае вы "насладитесь" рыбой, которая долгие недели провела в холодильнике. Напротив, выбрав местную рыбу или обычную курятину, вы, скорее всего, получите блюдо из свежих продуктов, поскольку именно они будут самыми "ходовыми".