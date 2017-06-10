Обитель бравых "французов". Путешествие в Свиржский замок

Большинство тех, кто хоть раз смотрел советскую версию "Д’Артаньяна и трёх мушкетёров", узнает Свиржский замок с первого взгляда

Село Свирж, Перемышлянский район Львовской области

Как добраться

До Львова — одним из ночных поездов (купейный билет – от 130 до 500 грн) или "Интерсити": Киев — Перемышль приезжает в столицу Галичины в полдень (билет 2-го класса ~280 грн), а Киев — Львов — около 14:30 (~380 грн).

Из Львова до Свиржа можно добраться маршруткой или автобусом в направлении Перемышлян от автостанции №5 (ул. Зелёная, 214), цена билета ~35 грн.

По трассе Киев — Чоп (Е40/М06) до поворота на Т1806 (за Буском), далее после Перемышлян повернуть на Т1417 + Т1411. Протяжённость пути около 550 км, самая плохая дорога — на участке за Перемышлянами.

Упоминание "Мушкетеров", должно быть, уже набило читателю Красивой страны изрядную оскомину… Но что поделаешь — четвёрка бравых "французов" отметилась во многих замках Западной Украины, о чём не преминут напомнить местные экскурсоводы. Свиржу в этом особенно повезло: в здешних стенах снимались самые душераздирающие сцены "Мушкетёров". Отсюда Д’Артаньян отчаянно взывал к Констанции — замок "исполнил роль" Бетюнского монастыря, в котором вероломная Миледи лишила жизни возлюбленную главного героя. Рядом с дворцом казнили и саму леди де Винтер, а вскоре главные герои мужественно отобедали в стенах одной из башен — в этом случае перевоплотившейся в осаждённый врагами бастион Сен-Жермен. Ещё раньше знакомые стены Свиржского замка появляются в сценах прощания Д’Артаньяна с отцом в родовом гнезде, дворцового пикника на природе, нескольких других эпизодах. Например, трактиром, в котором Миледи пыталась отравить Д’Артаньяна, выступила старая мельница, стоящая у озера по соседству с замком.

Первое оборонительное сооружение на горе Белз, где ныне стоит главная свиржская достопримечательность, появилось в XV веке. Тогда это была квадратная крепость с толстыми стенами, от которой с 1484 года до нас дошли лишь руины башни, ведь с тех пор замок неоднократно перестраивался и видоизменялся.

В начале своего существования цитадель принадлежала польским шляхтичам Свиржским, но в 1641 году они продали город вместе с замком графу Александру Цетнеру. Новый владелец решил кардинально перепланировать замок, модернизировав его в соответствии с модными веяниями того времени.

По одной из версий, для перестройки Цетнер пригласил известного военного инженера и архитектора Павла Гродзицкого, который проектировал Королевский арсенал во Львове. Именно тогда Свиржский замок, за небольшими исключениями, обрёл свой нынешний облик: два разноуровневых двора, окружённые башнями и домами, с мостом, ведущим к нему через оборонительный ров.

Несмотря на все старания фортификаторов, во время Хмельнитчины в 1648–1654 годах крепость несколько раз успешно брали штурмом казацкие войска. После этого, устранив разрушения, Александр Цетнер провёл работы по укреплению замка, благодаря чему во время последующей польско-турецкой войны цитадель смогла выдержать несколько осад.

Но со временем дворец в Свирже фактически утратил свою оборонительную функцию, оставшись преимущественно парадной резиденцией. В XIX веке, после того как один из наследников Цетнера продал поместье, замок сменил около десятка владельцев, что не лучшим образом повлияло на его состояние — жилые помещения порядком обветшали.

Спасительным для дворца стал переход в собственность графа Роберта де Лямезан-Салинса, который владел им с 1907-го по 1930 год. Граф, начинавший карьеру младшим офицером австрийской армии и дослужившийся до генерала и военного атташе во Франции, искренне полюбил свою свиржскую обитель.

Он не жалел средств на реставрационные работы, украсил интерьеры всевозможными произведениями искусства, перевёз сюда свою внушительную библиотеку. В 1914 году обновлённый замок засверкал новыми красками… И тут, по уже привычной для замков Львовщины иронии судьбы, началась Первая мировая.

2 сентября 1914-го Свиржский дворец подо­жгли русские войска, и в пожаре полностью сгорело всё убранство вместе с ценными коллекциями Лямезана. От былой роскоши сохранились лишь два украшенных резьбой камина и каменные детали орнаментов, которыми были отделаны комнаты.

Но неугомонный граф рук не опустил и после войны опять занялся реставрацией. Для проведения некоторых работ он использовал труд троих пленных мастеровых-россиян, которые по немногочисленным сохранившимся рисункам и фотографиям восстанавливали декоративное обрамление окон, дверей, розетки и карнизы. Увы, полностью вернуть дворцу прежний облик было невозможно, как и возродить из пепла утраченные предметы искусства. Хотя кое-какие детали генерал изменил умышленно. В частности, сделал крыши северной и южной частей не низкими, как до пожара, а высокими — чтобы придать им барочные формы. В 1926 году генерал вышел в отставку и окончательно поселился в Свирже, где и скончался через четыре года. Так что последними частными владельцами замка были дочь де Лямезана Ирен и её муж Тадеуш Коморовский — предводитель знаменитого Варшавского восстания 1944 года.

В советские времена помещение замка сначала отвели под школу трактористов, а в 1978 году оно было передано в долгосрочную аренду Союзу архитекторов СССР — с целью разместить там Дом творчества. Во дворце опять началась реставрация, из-за недостатка финансирования затянувшаяся на долгие годы. В 2007-м Кабинет министров Украины включил Свиржский замок в список объектов, подлежащих передаче в концессию. Появился ли у дворца частный арендатор, понять сложно, хотя, по данным местных СМИ, в своё время им интересовались и бизнесмены, приближённые к бывшему премьер-министру Николаю Азарову, и даже китайские инвесторы.

В настоящее время дворец открыт для посещения только по будням, с 9:00 до 17:00. А в последние годы летом возле Свиржского замка и на его территории проходит музыкальный фестиваль "WOODSTOCK Україна".