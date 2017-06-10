Обитель бравых "французов". Путешествие в Свиржский замок

Село Свирж, Перемышлянский район Львовской области
Как добраться
До Львова — одним из ночных поездов (купейный билет – от 130 до 500 грн) или "Интерсити": Киев — Перемышль приезжает в столицу Галичины в полдень (билет 2-го класса ~280 грн), а Киев — Львов — около 14:30 (~380 грн).
Из Львова до Свиржа можно добраться маршруткой или автобусом в направлении Перемышлян от автостанции №5 (ул. Зелёная, 214), цена билета ~35 грн.
По трассе Киев — Чоп (Е40/М06) до поворота на Т1806 (за Буском), далее после Перемышлян повернуть на Т1417 + Т1411. Протяжённость пути около 550 км, самая плохая дорога — на участке за Перемышлянами.
Упоминание "Мушкетеров", должно быть, уже набило читателю Красивой страны изрядную оскомину… Но что поделаешь — четвёрка бравых "французов" отметилась во многих замках Западной Украины, о чём не преминут напомнить местные экскурсоводы. Свиржу в этом особенно повезло: в здешних стенах снимались самые душераздирающие сцены "Мушкетёров". Отсюда Д’Артаньян отчаянно взывал к Констанции — замок "исполнил роль" Бетюнского монастыря, в котором вероломная Миледи лишила жизни возлюбленную главного героя. Рядом с дворцом казнили и саму леди де Винтер, а вскоре главные герои мужественно отобедали в стенах одной из башен — в этом случае перевоплотившейся в осаждённый врагами бастион Сен-Жермен. Ещё раньше знакомые стены Свиржского замка появляются в сценах прощания Д’Артаньяна с отцом в родовом гнезде, дворцового пикника на природе, нескольких других эпизодах. Например, трактиром, в котором Миледи пыталась отравить Д’Артаньяна, выступила старая мельница, стоящая у озера по соседству с замком.
Первое оборонительное сооружение на горе Белз, где ныне стоит главная свиржская достопримечательность, появилось в XV веке. Тогда это была квадратная крепость с толстыми стенами, от которой с 1484 года до нас дошли лишь руины башни, ведь с тех пор замок неоднократно перестраивался и видоизменялся.
В начале своего существования цитадель принадлежала польским шляхтичам Свиржским, но в 1641 году они продали город вместе с замком графу Александру Цетнеру. Новый владелец решил кардинально перепланировать замок, модернизировав его в соответствии с модными веяниями того времени.
По одной из версий, для перестройки Цетнер пригласил известного военного инженера и архитектора Павла Гродзицкого, который проектировал Королевский арсенал во Львове. Именно тогда Свиржский замок, за небольшими исключениями, обрёл свой нынешний облик: два разноуровневых двора, окружённые башнями и домами, с мостом, ведущим к нему через оборонительный ров.
Несмотря на все старания фортификаторов, во время Хмельнитчины в 1648–1654 годах крепость несколько раз успешно брали штурмом казацкие войска. После этого, устранив разрушения, Александр Цетнер провёл работы по укреплению замка, благодаря чему во время последующей польско-турецкой войны цитадель смогла выдержать несколько осад.
Но со временем дворец в Свирже фактически утратил свою оборонительную функцию, оставшись преимущественно парадной резиденцией. В XIX веке, после того как один из наследников Цетнера продал поместье, замок сменил около десятка владельцев, что не лучшим образом повлияло на его состояние — жилые помещения порядком обветшали.
Спасительным для дворца стал переход в собственность графа Роберта де Лямезан-Салинса, который владел им с 1907-го по 1930 год. Граф, начинавший карьеру младшим офицером австрийской армии и дослужившийся до генерала и военного атташе во Франции, искренне полюбил свою свиржскую обитель.
Он не жалел средств на реставрационные работы, украсил интерьеры всевозможными произведениями искусства, перевёз сюда свою внушительную библиотеку. В 1914 году обновлённый замок засверкал новыми красками… И тут, по уже привычной для замков Львовщины иронии судьбы, началась Первая мировая.
2 сентября 1914-го Свиржский дворец подожгли русские войска, и в пожаре полностью сгорело всё убранство вместе с ценными коллекциями Лямезана. От былой роскоши сохранились лишь два украшенных резьбой камина и каменные детали орнаментов, которыми были отделаны комнаты.
Но неугомонный граф рук не опустил и после войны опять занялся реставрацией. Для проведения некоторых работ он использовал труд троих пленных мастеровых-россиян, которые по немногочисленным сохранившимся рисункам и фотографиям восстанавливали декоративное обрамление окон, дверей, розетки и карнизы. Увы, полностью вернуть дворцу прежний облик было невозможно, как и возродить из пепла утраченные предметы искусства. Хотя кое-какие детали генерал изменил умышленно. В частности, сделал крыши северной и южной частей не низкими, как до пожара, а высокими — чтобы придать им барочные формы. В 1926 году генерал вышел в отставку и окончательно поселился в Свирже, где и скончался через четыре года. Так что последними частными владельцами замка были дочь де Лямезана Ирен и её муж Тадеуш Коморовский — предводитель знаменитого Варшавского восстания 1944 года.
В советские времена помещение замка сначала отвели под школу трактористов, а в 1978 году оно было передано в долгосрочную аренду Союзу архитекторов СССР — с целью разместить там Дом творчества. Во дворце опять началась реставрация, из-за недостатка финансирования затянувшаяся на долгие годы. В 2007-м Кабинет министров Украины включил Свиржский замок в список объектов, подлежащих передаче в концессию. Появился ли у дворца частный арендатор, понять сложно, хотя, по данным местных СМИ, в своё время им интересовались и бизнесмены, приближённые к бывшему премьер-министру Николаю Азарову, и даже китайские инвесторы.
В настоящее время дворец открыт для посещения только по будням, с 9:00 до 17:00. А в последние годы летом возле Свиржского замка и на его территории проходит музыкальный фестиваль "WOODSTOCK Україна".
Где жить
В мотелях на трассе Львов — Ивано-Франковск (например, в селе Бобрка) можно снять двухместный номер за 400–500 грн, проживание в комфортном отельном комплексе в селе Видники обойдётся в 650–1000 грн на двоих. В селе Стрелки за несколько километров от Свиржского замка находится спа-отель, где цена проживания стартует с 3900 грн за номер. Небольшая частная гостиница есть также в Перемышлянах, стоимость номера на двоих — от 220 грн.
Что посмотреть
- Успенский костёл 1546 г. в Свирже.
- Свято-Успенскую лавру 1395 г. в селе Унив, один из древнейших монастырей на территории Украины (несколько раз перестроен и достроен после набегов татар в XVI в.).
- Костёл Св. Петра и Павла 1645 г. (реконструирован в 1730 г.) и церковь Св. Николая 1805 г. в Перемышлянах..
- Костёл Св. Николая и Анны в Бобрке, основанный в 1402 г. и отстроенный после набега татар в середине XVII в.
Рестораны из рейтинга Фокуса
- "Ресторация Бачевских", Львов, ул. Шевская, 8; Телефон: +38 (098) 224-44-44; Средний чек: 200–250 грн;.
- "Театр пива "Правда", Львов, пл. Рынок, 32; Телефон: +38 (050) 374-49-86; Средний чек: 150–190 грн.
- "Світ Кави", Львов, пл. Катедральная, 6; Телефон: +38 (032) 297-56-75; Средний чек: 120 грн.
- "Шампанерия Х&Х", Львов, ул. Леси Украинки, 29; Телефоны: +38 (032) 235-81-63, (096) 582 55 96; Средний чек: 150–200 грн.
- Centaur, Львов, пл. Рынок, 34; Телефоны: +38 (032) 235-55-12, (096) 188-24-45; Средний чек: 250–300 грн.
- "Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливости", Львов, ул. Валовая, 20; Телефоны: +38 (050) 430-28-26, (067) 670-25-10; Средний чек: 300–400 грн.
- "Трапезная Идей", Львов, ул. Валовая, 18-а; Телефон: +38 (032) 254-61-55; Средний чек: 200–250 грн.
- "Чёрный Кот", Львов, ул. Героев Майдана, 4; Телефон: +38 (032) 244-42-40; Средний чек: 500–600 грн.
- "Амадеус", Львов, пл. Катедральная, 7; Телефон: +38 (032) 235-63-16; Средний чек: 520–650 грн.
- "Купол", Львов, ул. Чайковского, 37; Телефон: +38 (032) 261-44-54; Средний чек: 250–320 грн.
- "Пструг, хліб та вино", Львов, ул. Братьев; Рогатинцев, 49; Телефоны: +38 (050) 373-96-54, (067) 314-08-69; Средний чек: 250–320 грн.
Лайфхак
Недавно отремонтированная трасса Львов — Ивано-Франковск располагает к быстрой езде, но водителям не стоит расслабляться. Регион относится к сельскохозяйственным, соответственно, на дорогу часто выезжает сельхозтехника, оставляя на ней "притащенную" с полей землю. Последняя бывает столь же опасна, как и гололёд, — особенно на большой скорости или при начинающемся дожде.