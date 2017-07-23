Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Львов

От Киева до Житомира Фокус уже ездил, далее по курсу — красоты Волыни и Галичины

Мост через реку Тня

Взгляните на спутниковую карту: немного восточнее Новоград-Волынского с севера на юг пролегла идеально прямая просека. Это — незавершённое «строительство 221», в народе — «сталинский автобан». Автотрасса Емильчино — Могилёв-Подольский должна была пересечь речушку Тня около села Кропивня. О великой стройке коммунизма напоминает мост из ниоткуда в никуда. Особенно мистически объект выглядит в лучах закатного солнца под щебетанье птиц, массово гнездящихся в бетонных щелях. В селе Кропивня есть ещё один интересный объект — полуразрушенная старинная башня.

Как добраться: за селом Броники с трассы направо, проехав село Кропивня — направо на грунтовку.

GPS: 50°34′08.3″N 27°51′44″E

Новоград-Волынский

Главной туристической изюминкой города могла бы стать древняя крепость Звягель на крутом берегу реки Случь, но от неё сохранились едва заметные остатки стен и валов. Сейчас на месте твердыни смотровая площадка с видом на реку. Зато в городе есть дворец Мезенцевых (сейчас — штаб военной бригады) и Музей Леси Украинки, расположенный в доме, где поэтесса родилась в 1871 году. А любители военной истории найдут в Новограде и его окрестностях бетонные доты — остатки оборонительной линии Киевского укрепрайона.

Как добраться: с трассы налево в город, ехать по ул. Житомирской, за мостом через реку Случь — направо.

GPS: 50°35′28.6″N 27°37′50.5″E

Корец

Туристическая визитка Корца — полуразрушенный замок князей Острожских (XV–XVIII вв.). Раньше такой визиткой был фарфоровый завод, но он давно не работает, а его продукция разошлась по коллекциям. Зато в городке сохранились костёл Св. Антония (1706 г.) и деревянная церковь Косьмы и Демьяна. А около Троицкого монастыря есть могила, пожалуй, самой известной послушницы этой обители — Анны Андро, в девичестве Олениной. «Я вас любил, любовь ещё, быть может…» — эти строки Александр Сергеевич Пушкин посвятил именно ей.

Как добраться: съехать с трассы направо в город, достопримечательности находятся в центре.

GPS: 50°37′02.1″N 27°09′22.6″E

Гоща

Здесь нет гор, но бывшие хозяева Гощи Валевские всё равно придали городку альпийский оттенок. Они владели крупным стадом овец, насчитывавшем 3 тыс. голов, а свой дворец построили в стиле альпийских фахверковых шале. В городке также сохранилась Михайловская церковь (XVII в.).

Как добраться: с трассы налево, ехать по ул. Независимости.

GPS: 50°35′56.4″N 26°40′23″E

Ровно

Город не очень богат достопримечательностями, но кое-что тут всё же есть. Дети оценят Ровенский зоопарк, а взрослые — самое примечательное здание города: Дом органной музыки, он же — неоготический костёл Св. Антония.

Как добраться: зоопарк находится сразу за развязкой при въезде в город, костёл — на центральной улице недалеко от реки (Соборная, 137).

GPS: 50°37′10.9″N 26°14′26″E

Дубно

Сюда едут в замок князей Острожских, который славится не только архитектурой, но и неприступностью: захватчикам не удавалось взять его штурмом. Самый красивый и самый известный кадр отсюда — башня Беатка, названная так в честь племянницы князя Острожского Беаты. По легенде, красавица лично стреляла по татарским захватчикам из пушки, чем спасла собственную свадьбу.

Как добраться: с трассы налево на ул. Шевченко.

GPS: 50°25′10.5″N 25°44′51.1″E

Тараканов форт

В XIX в. эти края были западной окраиной Российской империи — дальше лежала Австрия. Где граница — там и крепости: в 1860-х годах тут начали возводить военный форт. Твердыня пострадала в Первую мировую войну, а после неё новая власть не нашла крепости применение — так она и стоит в руинах.

Как добраться: за селом Тараканов с трассы налево.

GPS: 50°21′47.6″N 25°42′57.6″E

Броды

Броды были пограничным городом на рубеже двух империй — Российской и Австро-Венгерской. Поэтому здесь развивалась торговля и сколачивались капиталы, о чём напоминают старинные здания в историческом центре города. А на территории старинной крепости расположился дворец Потоцких, бывших владельцев городка.

Как добраться: с трассы направо в центр города, дворец находится около городского рынка.

GPS: 50°05′11.3″N 25°08′15.1″E

Подгорцы

Один из самых популярных замков Украины известен советским телезрителям по фильму «Д'Артаньян и три мушкетёра». Кроме замка, в Подгорцах сохранился костёл Св. Иосифа и старинный постоялый двор, где останавливался Оноре де Бальзак по пути в Верховню к своей возлюбленной Эвелине Ганской.

Как добраться: за селом Ясенов с трассы налево.

GPS: 49°56′35.2″N 24°59′00.6″E

Олесько

В отличие от многих украинских замков, этот интересен не только снаружи, но и внутри. В залах Олесского замка разместилась экспозиция Музея средневекового искусства: картины, скульптуры, мебель, надгробия и многое другое. Замок знаменит тем, что здесь 17 августа 1629 года родился Ян Собеский — король Речи Посполитой и освободитель Европы от турецких захватчиков.

Как добраться: с окружной дороги вокруг Олесько — налево.

GPS: 49°58′06.3″N 24°54′03.1″E