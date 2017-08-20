Одно из семи чудес Украины. О чем может рассказать Хотинская крепость

Хотинская крепость считалась одной из самых неприступных в Европе, но меняла хозяев, как переходящий приз — вплоть до 1856 года, когда историческая твердыня лишилась статуса военного объекта

Хотин, Черновицкая область

Как добраться

Из Киева в Каменец-Подольский курсируют три поезда: условно дневной, прибывающий в полночь, в котором сидячие места третьего класса стоят 92 грн (более 7 часов в пути); ночной — купейный билет от 174 грн (8,5 часа); проходящий черновицкий — от 135 грн (7,5 часа, но приезжает в полчетвёртого утра). Между Каменцем и Хотином около 30 км, автобусных рейсов много— стоимость проезда от 15 грн.

Также можно ехать до Хотина из Черновцов. Поезд в столицу Буковины — купе от 270 грн (11 часов), потом около 65 км автобусом — от 35 грн за полтора часа пути.

Самый простой путь — из Киева через Житомир, далее по трассе Н03, проходящей через Чуднов, Любар, Староконстантинов, Хмельницкий, Дунаевцы, Каменец-Подольский — до Хотина 450 км. Будьте готовы к плохому покрытию на участках дороги в Винницкой области.

Год 1621-й. Европа готовится к нашествию с юго-востока — наступает 150-тысячное турецко-татарское войско 17-летнего Османа ІІ. Отразить орду призвана пограничная польская крепость Хотин. Сотни кораблей по Днестру и многочисленные караваны накануне войны свозят в замок запасы провианта. Османам противостоит польско-украинская армия гетманов Яна Ходкевича и Якова Бородавки. Осада и первые бои на подступах к крепости начинаются 2 сентября. Казаки предпринимают контратаки разной степени успешности, но в крепости неспокойно. Внутренняя оппозиция казнит Бородавку и избирает гетманом Петра Конашевича-Сагайдачного. Несмотря на проблемы с продовольствием, защитники Хотина в течение месяца отражают шесть больших турецких штурмов. Перед решающей атакой неприятеля великий гетман литовский Ходкевич умирает от тяжёлой болезни, но в этой битве — 28 сентября — уничтожены почти 20 тысяч турок (всего в ходе осады — почти 40 тысяч, потери защитников втрое меньше).

Война Османом проиграна. Он вынужден заключить мирный договор и отказаться от планов завоевания Европы. В мае следующего года юного монарха-неудачника задушат мятежные янычары. Правда, месяцем раньше в Киеве умрёт прославленный воин Сагайдачный — под Хотином он был ранен отравленной татарской стрелой.

Всё это могло стать основой сценария исторического блокбастера Ежи Гофмана, который он планировал снять после оглушительного успеха своей ленты "Огнём и мечом". Конечно же, местом съёмок должна была стать Хотинская крепость.

К сожалению, с этим проектом не сложилось. Что отнюдь не сказалось на имидже твердыни на берегу Днестра. Замок в Хотине — самый "киногеничный" в Украине. "Захар Беркут", "Стрелы Робин Гуда", "Д’Артаньян и три мушкетёра" (сцены в Ля-Рошели), "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Чёрная стрела", "Приключения Квентина Дорварда", "Тарас Бульба" — эти и другие фильмы снимались у стен крепости, впервые возведённой во времена Галицко-Волынского княжества ХIII века.

Здесь, на живописном берегу Днестра, регулярно устраивают праздники, фестивали, исторические реконструкции

Русь, Молдавия, Польша, Турция, казацкая Украина, Австрия, Россия, Румыния — кто только не владел Хотином. У стен этой "фортеци" в XVI–XVII веках состоялись четыре больших сражения, известных как Хотинские битвы, а чтобы пересчитать осады укрепления, не хватит пальцев обеих рук.

Почти столетие спустя турки, в который раз вернувшие Хотин, с помощью французских инженеров-фортификаторов построили на соседних холмах мощные укрепления бастионного типа, получившие название Новый замок. Крепость считалась одной из самых неприступных в Европе, но и далее меняла хозяев, как переходящий приз — вплоть до 1856 года, когда историческая твердыня лишилась статуса военного объекта.

Площадь Новой крепости, ставшей своеобразным форпостом для главной цитадели, составляет более 3 кв. км. В этом периметре находились казармы, мастерские, конюшни, бани, склады, комендантский двор, семь бастионов… Сейчас из этого ряда сохранился лишь храм Александра Невского, построенный в 1835 году по проекту архитектора Штауберта для российского гарнизона. Напротив церкви — мечеть с минаретом первой половины XVIII века, лежащим в руинах как символ поражения Турции. На западной бастионной стене сохранена так называемая Ясская брама.

Но Старый замок хорош и сам по себе. Попадаем в его чрево по деревянному мосту через Надбрамную (Въездную) башню — одну из пяти башен замка. Замковый двор разделён на две части. В большем секторе (Двор воинов) — колодец глубиной 65 м, по преданию, вырытый защитниками крепости во время одной из длительных осад. Здесь же церковь и казармы.

Памятник Конашевичу-Сагайдачному в честь победы в битве 1621 года

Во второй половине ХV века в крепости был построен комендантский дворец — его порталы выполнены в готическом стиле. В помещениях под дворцом хранились продукты и оружие, здесь же в турецкий период находился гарем, рядом — турецкие бани и бассейн. С другой стороны дворца — меньший двор, который называют Княжеским или Комендантским.

"40-метровые по высоте стены Хотинского замка украшены снаружи орнаментом из красного кирпича. Такой мотив часто встречается в украинском декоративном искусстве, особенно на Подолье", — отмечает Ирина Пустынникова, редактор проекта "Замки и храмы Украины".

А вот большое "влажное" пятно на внешней стене, на которое все обращают внимание, — это не вода, а олифа, что установлено экспертизами. Проявилось оно ещё в конце XVIII века.

Стоит заметить, что реставрационные работы в крепости впервые начались лишь в 1960-х годах. Теперь Хотинский замок — государственный историко-архитектурный заповедник (статус с 2000 года), признанный одним из семи чудес Украины. Здесь, на живописном берегу Днестра, регулярно устраивают праздники, фестивали, исторические реконструкции. В помещениях цитадели — экспозиции древнего оружия, в том числе стенобитного, амуниции, исторических костюмов, орудий для пыток, картин и пр.