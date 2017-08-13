Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Львов — Чоп

Раковец

Тут красиво: над крохотным селом поднимаются лесистые холмы. В этих лесах когда-то была столица княжества белых хорватов — Стильское, но в Раковце от тех времён ничего не сохранилось. Зато есть костёл св. Валентина (1822–1856 гг. на фундаментах предшественника 1704 г.). Местная римско-католическая община настолько малочисленна, что потянуть ремонт даже небольшой святыни не может. С десяток лет назад костёл стоял с крышей, а с 2013 г. стоит без неё и быстро разрушается. В деревянной Покровской церкви (1904 г.) планировали устроить филиал Львовской галереи искусств, но планы в жизнь не воплотили. В церкви хранится каменная скульптура богоматери из костёла — ожидает, что когда-нибудь её родной храм всё-таки отреставрируют и она туда вернётся. Село очень популярно среди паломников и любителей народной медицины — считается, что родниковая вода у деревянной церкви имеет лечебные свойства благодаря высокому содержанию серебра.

Как добраться: поворот налево у заправки Shell. На трассе есть знак, автобусная остановка тут тоже с надписью "Раковец", так что пропустить сложно.

GPS: 49°39'10.3" N 24°01'16.8" E

Дот в Николаеве

Один из самых скромных райцентров Львовской области знаменит своим цементным заводом. Но нас больше интересует сохранившийся дот времён Первой мировой войны, устроенный австрийскими военными в пещерах — жилищах белых хорватов. Дот расположен на холме, откуда открывается панорама Николаева. Ещё из интересного — придорожная часовенка в виде огромного яйца-писанки (ул. Шевченко, восточная часть Николаева). В самом же городе можно осмотреть Николаевский костёл с часами на фасаде (1607 г.), Николаевскую церковь (1848–1874 гг.) и Михайловский храм (1860 г.).

Как добраться: по указателям, не заметить райцентр сложно

GPS: 49°31'31.8"N 23°58'40.3"E

Грот Прийма

В 2 км к юго-востоку от Николаева, на вершине холма в лесу у экс-хутора Прийма (сейчас эти несколько домиков включены в состав райцентра) расположен сказочного вида грот. Словно кости мамонтов пустили корни в галицком лесу, словно сталагмиты вырвались наружу из тёмных пещер — грот поражает воображение. В нём археологи исследовали поселение неандертальцев (около 44 тыс. лет до н. э.). На нижнем уровне грота нет пещер, а вот на втором и третьем ярусе есть небольшие помещения, которые неандертальцы использовали как жильё. Это первая исследованная стоянка неандертальцев в Западной Украине и одна из самых древних во всей стране.

Как добраться: из центра Николаева на восток по ул. Шевченко, далее налево по направлению к лесу и хутору. На самом экс-хуторе свернуть направо по дороге к Розвадовскому карьеру. Дорога идёт по дну глубокого оврага. Спустя 400 м за селом — съезд на вырубку. Оттуда уже будет видно скалы на вершине. К самому гроту на транспорте не проехать, будьте готовы к 15-минутной прогулке лесом с GPS-навигатором или хорошей картой.

GPS: 49°30'15.8"N 24°00'00.3"E

Заброшенный аэродром

Был бы безвиз нашим давно, военный аэродром на окраине Стрыя, известный в своё время как Львов-2, возможно, уже принимал бы лоукост-рейсы из Италии или Норвегии. А так — ангары потихоньку разбирают на стройматериалы, бомбоубежища завалили землёй, бетонные плиты перемолачивают на щебень, а взлётная полоса зарастает травой. Осталось несколько ангаров, в которых ремонтировали самолёты. Объект быстро уходит в небытие — любителям промышленных руин стоит поторопиться. А в былые годы аэродром при военной части 179 ВАП мог принимать самолёты всех существующих типов, но обслуживал преимущественно бомбардировщики Ту-16 и Ту-22. В самом начале ХХІ в. были планы создать на базе заброшенной военной части пассажирско-грузовой аэропорт. Но потом они съёжились до предложения обустроить на местности промышленный парк, а в итоге и вовсе не сбылись: город хочет аэродром себе, но Министерству обороны кажется, что военному ведомству взлётная полоса и наполовину демонтированные склады нужнее. В последний раз самолёт садился тут в 1999 г.

Как добраться: в селе Дулибы (тут есть интересная деревянная церковь с резьбой на фасаде) сворачиваем направо, в село Грабовец. Ориентиром, что едете правильно, будет деревянная церковь Рождества Богородицы справа. Через два квартала после железнодорожного переезда сверните налево.

GPS: 49°14'15.2"N 23°46'52.1"E

Скальный монастырь

Интереснейшее и красивейшее место, куда придётся выбираться пешком, оставив машину. В скалах в лесу сохранились пещеры-помещения в два яруса. С нижнего на верхний ведут выбитые в камне ступени, стёсанные за века использования. Неподалёку от пещерного монастыря — две одиночные невысокие скалы, своеобразные ворота обители. Первые документальные упоминания о ските относятся к XV в., но найденные на стенах языческие символы позволяют предположить, что место это использовалось ещё в дохристианские времена. Монастырь находится не на вершине холма, а у его подножья, поэтому добраться до него несложно. В соседнем селе Розгирче недалеко от моста есть металлическая колонка на скважине "Солёнка", из которой вытекает вода с высоким содержанием сероводорода (что-то типа местной "Нафтуси"). Пахнет ужасно, но помогает от многих хворей. Когда-то тут планировали построить завод минеральных вод, но не сложилось.

Как добраться: пешком, оставив машину у остановки "Нижняя Стинява". Если смотреть на остановку, справа будет тропинка, которая через 30 м приведёт к длиннющему (400 м) пешеходному мосту-трубопроводу через речку Стрый. Далее — полевой дорогой через село Розгирче к лесу. У автобусной остановки в селе стоит указатель на монастырь. Хороший ориентир — большая недостроенная школа между селом и лесом. Её следует обойти по тропе, не сворачивая на грунтовку рядом. К скалам ведёт хорошо протоптанная тропа. Общая протяжённость маршрута — около 2,5 км. Можно подъехать автомобилем и ближе: чтобы попасть в Розгирче, следует ещё в городе Стрый свернуть на мост на правый берег одноимённой реки и продолжать путь через сёла Братковцы, Жулин, Семигнов. В начале села Розгирче свернуть налево (к фермам), далее направо, за фермами налево и снова направо. Машину лучше оставить у леса.

GPS: 49°06'53.4"N 23°42'01.3"E

Дворец Грёдлей в Сколе

Необарочная резиденция братьев-капиталистов, которые владели в Карпатах каменоломнями, лесопилками и узкоколейками, сохранилась достаточно неплохо. Правда, фонтан перед дворцом в райцентре Сколе давно уже не работает. В межвоенное время у Грёдлей гостила австрийская аристократия, в том числе внук императора Франца-Иосифа князь Виндиш-Гратц. В Карпаты бароны, князья и графы приезжали поохотиться. Позже в роскошном здании поселились охотники пострашнее: в 1939–1941 гг. и в 1944–1948 гг. тут было отделение НКВД. Сейчас в помещении расположены библиотека, столовая и спальни сколевской школы-интерната.

Как добраться: дворец хорошо видно с правой стороны от трассы на выезде из Сколе, его ограда находится у самой дороги.

GPS: 49°01'24.7"N 23°29'29.3"E

Орявчик

Сломайте шаблоны и заедьте в крохотный Орявчик не в сезон горнолыжных удовольствий, а в другое время года. На 180 жителей тут с полдюжины пансионатов и сразу две деревянные церкви. Бойковская Богоявленская церковь приехала в Орявчик из села Розтока Вышняя, где была построена мастером Стефаном Косиловичем в 1862–1865 гг. Новая большая Николаевская святыня создана в 1930-х гг. по проекту талантливого Евгена Нагорного.

Как добраться: в селе Козева у моста через речку Орявчик направо, по указателям на горнолыжный курорт Тисовец.

GPS: 48°57'43.9"N 23°16'35.8"E

Михайловская церковь в Сваляве

Подобные шедевры надо созерцать, как японцы созерцают сакуру: с гордостью, умилением и восторгом. Знакомство с чем-то настоящим, исконным — хорошая прививка от дурновкусия большинства современных храмов, не имеющих ничего общего с украинскими традициями зодчества. Лемковский храм, когда-то посвящённый св. Николаю, а сейчас архангелу Михаилу, строили в несколько этапов. Неф и бабинец возникли в 1558 г., барочная колокольня с куполом сложной формы достроена в 1759 г. когда храм перенесли в присёлок Свалявы Быстрый с горы Берда над селом. Похожая церковь стояла когда-то и в селе Обава недалеко от Мукачева, но в 1930-х гг. была перевезена в чешский город Нова Пака. Мягкостью и гармоничностью пропорций церковь в Быстром резко контрастирует с аляповатым Троицко-Кирилловско-Мефодиевским монастырём (1996 г.), который прекрасно видно внизу под горой, у трассы на Драчино.

Как добраться: доехать до центра Свалявы, пересечь речку Свалявку — мосты есть на ул. Мукачевской и ул. Достоевского. С обоих нужно свернуть на ул. Ивана Франко, первую же на правом берегу реки (ориентир – современная церковь девы Марии), затем по ул. Быстрянской вверх.

GPS: 48°32'00.9"N 22°58'43.9"E

Минеральные источники

Свалявщина богата минеральными источниками, как никакой другой регион Украины. В каждом селе у трассы Т0712 на север от райцентра работают пансионаты, разливающие полезную воду. Минералку тут начали добывать ещё графы Шенборны в 1878 г. "Маргит", "Панония-Жофия" и "Луги-Эржебет". Между сёлами Голубиное и Солочин работает санаторий "Квітка Полонини", где лечат желудочные болезни, гепатит и сахарный диабет "Лужанской" водой. Главный объект для фотографирования тут не аккуратные корпуса санатория, а скульптура огромного динозавра из проволоки и маскировочной сетки. Вид у неё настолько побитый временем, что она кажется даже старше самих ископаемых ящеров. В соседнем Солочине бьёт около 15 источников, среди них есть и сероводородные. В австро-венгерские времена местный "Волков квас" экспортировали по всей империи, а сейчас родники иссякают из-за нерационального и негуманного строительства на заповедных территориях. "Поляну квасову" и "Лужанскую" из соседней Поляны наловчились бутилировать ещё в ХІХ в. С 1842 по 1911 гг. местная вода 21 раз получала медали на международных конкурсах минеральных вод.

Как добраться: на трассе между Свалявой и селом Голубиное свернуть налево, на ул. Горскую (которая больше похожа на просёлочную дорогу между кустами), далее направо и ещё раз направо, на ул. Верховинскую. За мостом через речку Пиню свернуть направо, далее через сёла Голубиное и Солочин.

GPS: 48°37'20.2"N 22°58'00.7"E

Дворец Шёнборнов

Одно из самых изысканных по своей красоте мест Закарпатья прячется за деревьями неподалёку от красивой железнодорожной станции Карпаты. Немецкие графы и епископы Шёнборны в своё время владели третью Закарпатья, а в урочище Берегвар первый охотничий замок, тогда ещё деревянный, построили в 1840 г. В 1890-х на его месте отгрохали огромную романтического вида резиденцию. По легенде, пруд рядом со дворцом абрисами напоминал Австро-Венгрию, а в самом дворце было 12 входов, 52 комнаты и 365 окон как месяцев, недель и дней в календаре. Легенда звучит красиво, но окон тут всё-таки значительно меньше. С 1946 г. в охотничьем замке работает санаторий, специализирующийся на заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Обязательно зайдите внутрь: сохранились роскошные лестницы, украшенные скульптурами львов, камин, витражи. В парке вокруг замка растут экзоты вроде катальпы, самшита, розового бука и канадской ели.

Как добраться: оставить машину на стоянке около железнодорожной станции Карпаты, далее пешком через парковые ворота вверх, к дворцу и озеру.

GPS: 48°31'23.3"N 22°52'41.0"E