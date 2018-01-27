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Главная » Красивая страна » Город пещер. Что посмотрееть в венгерском Мишкольце
Город пещер. Что посмотрееть в венгерском Мишкольце
Фото: Getty Images

Город пещер. Что посмотрееть в венгерском Мишкольце

Четвёртый по количеству жителей город Венгрии расположен на реке Синве у подножия холма Аваш

Валерия Великая - 27.01.18 35
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Как добраться

В Мишкольц можно доехать на электричке из Ньиредьхазы. Время в пути — около 2 ч., стоимость билета — 120–190 грн. До Ньиредьхазы можно добраться на автобусе из Ужгорода (в пути около 10 ч., билет от 250 грн) или Чопа (билет от 225 грн), в беспересадочном вагоне поезда №81 Киев — Будапешт (в пути 19 ч. 25 мин.).

Собственным авто через Дебрецен. Из него в Мишкольц ведут хорошие автомобильные дороги. Время в пути из Дебрецена — 1 ч. 8 мин. До Дебрецена можно ехать из Ужгорода — 150 км. Поездка на машине с учётом прохождения таможенного и пограничного контроля в городе Чоп занимает 4 ч.

Город знаменит своими пещерами. Например, гости Мишкольца в восторге от Сталактитовой пещеры Святого Иштвана, которая из туристической в 1991 году превратилась ещё и в лечебную благодаря своему чистейшему воздуху. Целебное влияние воздуха пещеры было выявлено в 80-е годы, и уже с 90-х в специально выделенный зал пещеры используется для спелеотерапии. Химический состав и биологическая чистота воздуха используются при лечении заболеваний органов дыхания и астмы.

Ещё одна пещера — Анна — находится в 13 км от центра Мишкольца, в посёлке Лиллафюред с входом у красивого водопада на террасе четырёхзвёздочного отеля Palota. В пещере интересные известковые фигуры. Но её можно посетить только с местным экскурсоводом.

Пещерная купальня находится возле Мишкольца, в регионе Мишкольц — Тапольца. Она расположена в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами пещерах, этим и знаменита. Она защищена от ветра, имеет открытое термальное озеро, а её воздух оказывает оздоровительное воздействие на лёгкие. В пещере, плывя по течению или против него по движимой скрытым механизмом "подземной реке", отдыхающие попадают в бассейн. В галереях пещеры всегда весна, независимо от уличной жары или лютого мороза.

В регионе Мишкольц — Тапольца, возле озера в лесу также проходит бобслейная трасса (800 м), которая работает круглый год, и есть парк приключений для любителей экстрима.

Сам город — пример соцреализма. Но интересные вещи найти можно. Например, на главной улице Мишкольца в первое воскресенье каждого месяца с 8:00 до 14:00–15:00 проходит ярмарка старинных вещей, эдакий "блошиный рынок", где можно найти и купить уникальные старые вещи. Оплата — только наличными.

Мишкольц знаменит своими пещерами, в том числе с оздоравливающим эффектом

Чуть дальше от центра находится Диошдьёр, который гораздо древнее Мишкольца: он присутствует на картах с XIV века, поскольку венгерский король Луи (Лайош) Великий построил тут охотничий замок. Долгие века этот замок был руинами, но совсем недавно возродился практически в первозданном виде. Кроме того, интерьеры замка дополнили одеждой и прочим текстилем по средневековой моде, оружием, портретами. В результате экскурсия по замку получается действительно очень яркой. Кстати, есть тут и ночные экскурсии с факелами.

По выходным во дворе замка проводятся рыцарские турниры, а летом — конный турнир.

Ещё в Мишкольце также храмы всех конфессий, в том числе православная церковь с богатейшим иконостасом и Ахтырской иконой Божией Матери, дарованная общине российской императрицей Екатериной II. Кстати, бывшее место нахождения иконы — главный православный храм города Ахтырка Сумской области.

Кроме того, в Мишкольце есть несколько интересных музеев. Один из них, музей горного дела, был открыт в 2008 году и посвящён шахтёрам. Когда-то в Мишкольце и его окрестностях процветало горное дело, и интересная коллекция как раз показывает историю горного промысла.

В здании бывшей телефонной станции в Мишкольце работает Музей истории телекоммуникаций. В его коллекции 1500 экспонатов, многие из которых в рабочем состоянии. Есть настольные, ручные телефоны и даже деревянные ящики.

Музей "Паннонское море" в Мишкольце является филиалом Музея имени Отто Германа. В его экспозиции выставлены археологические находки кайнозойской эры Земли — минералы, болотные кипарисы, окаменевшие стволы деревьев и другие экспонаты растительного мира периода миоцена.

Из гастрономических вкусностей в Мишкольце надо попробовать местную колбасу, холодец и картофельный хлеб. В прошлом, когда в Венгрии было мало пшеничной муки, в тесто для хлеба добавляли картошку. Этот рецепт дожил до наших дней и теперь является обязательным лакомством для туристов.

Где жить

 

В Мишкольце впечатляющий выбор отелей, хостелов и апартаментов — от 50 грн за место до 300–2000 грн за двухместный номер в зависимости от класса отеля/апартаментов.

Что посмотреть

 

  • Пещера Селета, где были найдены останки доисторического человека. Пещера находится в получасе пешком от железнодорожного вокзала Лиллафюреда, идти нужно по дорожному указателю пешеходного маршрута в виде красного квадрата.
  • Сталактитовая пещера Св. Иштвана. Была найдена в 1910 году и открыта в 1931-м. Средняя температура в пещере около 10 градусов, открыта ежедневно круглый год.
  • Пещера Анны в Лиллафюреде у водопада на террасе отеля Palota.
  • Пещерная купальня в регионе Мишкольц — Тапольца, курортной зоне города Мишкольц.
  • Замок Диошдьёр чуть дальше от центра города.
  • Музей горного дела. К музею ходит автобус №68.

Где поесть

 

  • Блинный ресторан Creppy, Мишкольц, Melyvolgy St., 212. Телефон: +36 70-374-36-71. Средний чек: 480 грн.
  • Ресторан Kispipa Halaszcsarda, Мишкольц, Rakoczi Ferenc utca, 4. Телефон: +36 46-346-911. Средний чек: 400 грн.
  • Ресторан Vegallomas Bistorant, Мишкольц, Dorottya utca, 1. Телефон: +36 46-402-952. Средний чек: 400 грн.
  • Бистро Bohem Marha Bistro, Мишкольц, Szechenyi Istvan ut, 52. Телефон: +36 46-546-767. Средний чек: 200 грн.

Лайфхак

В этом районе Венгрии варят хорошее пиво марки Borsodi, а также необычное пиво Corvinus Rex с добавлением токайского вина. Понятно, что это товар ручной работы, тем не менее бутилированный, а потому заслуживающий внимания как местный сувенир. К нему также стоит прикупить копчёную форель с местной форельной фермы.

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