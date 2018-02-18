C видом на Дунай. Что посмотреть в румынском городке Браила

Как добраться

Из Одессы через Браилу едет автобус, следующий до Варны. Цена билета — от 650 грн в одну сторону.

Лучше всего в Браилу отправиться на машине из Одессы через Измаил. Общее время в пути составит около 7 ч. Из Одессы до Измаила дорога проходит через автопути Р70/Р70 и E87/M15/Е87/М15. Из Измаила до Браилы — через E87/M15/Е87/М15. Отметим, что маршрут проходит через Молдову. Так что учтите это, планируя свою поездку.

Обычно украинские туристы попадают в этот городок, отправляясь в путешествие по Балканам. И благодарят провидение за то, что выбрали маршрут через малоизвестную для нас Браилу, где хорошо прогуляться по красивой набережной Дуная с каскадом необычных фонтанов, подсвеченных в ночное время разноцветными огнями.

Расцвет этого города пришёлся на конец XIX века — в период бурного развития порта, который сегодня считается вторым по величине в Румынии. Тогда местные богачи активно строили роскошные виллы, которые и составляют сегодня основную массу достопримечательностей Браилы. Многие из них прекрасно отреставрированы. Ведь начиная с 2006 года в Браилу вкладываются немалые средства Евросоюза.

К сожалению, древностей здесь сохранилось мало, хотя город и был основан греками ещё в V веке до н. э. Исторический центр Браилы несколько раз разрушался во время русско-турецких войн. Очевидно, поэтому многие знают город под названием Браила, где турки возвели отлично укреплённую крепость. Память об этой твердыне до сих пор хранят улицы города — Фортификационная, Казарменная, Крепостная и др.

Отдохнуть в Браиле стремятся и поклонники экотуризма

В Браиле расположена резиденция русского старообрядческого митрополита Белокриницкого, переехавшая сюда в 1940 году из Белой Криницы. В городе проживает около 5 тысяч старообрядцев. Более того, тут есть целый старообрядческий квартал Комаровка, где часто можно увидеть женщин в платках и длинных сарафанах и бородатых мужчин в кафтанах и косоворотках.

Кстати, вальс "Дунайские волны" — одна из наиболее известных и знаменитых румынских мелодий в мире — написан старообрядцем Иосифом Ивановичем, родившимся в Браиле. В память о нём в городе раз в два года проходит Международный фестиваль армейских оркестров "Труба", на который съезжаются музыкальные коллективы из Германии, Австрии, Венгрии, Турции, Болгарии и других стран.

Отдохнуть в Браиле стремятся и поклонники экотуризма, чтобы побродить по Национальному парку "Беушница", расположенному в окрестностях и открытому круглый год. Здесь есть карстовые пещеры и озёра, водопады, гроты и ущелья. Желающие сплавляются на каяках, каноэ и катамаранах по реке Нера. Очень интересен для посещения и Национальный парк "Машинские горы", вид на который открывается с дунайского берега. На его территории проложены экскурсионные маршруты и тропинки для велосипедных и конных путешествий. Тут летают на дельтаплане с инструктором.

В городском Promenada Mall можно покататься на коньках, посмотреть кино в 3D, купить вещи известных брендов и сувениры, а в Art Caffe Braila — послушать хороший джаз.