Укроборонпром и польская компания договорились о совместной разработке систем ПВО

Украина планирует приобщится к опыту страны-члена НАТО в улучшении своей противовоздушной обороны

Государственный концерн "Укроборонпром" и польская компания WB Electronics S.A. подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны, в частности, в области создания новых образцов зенитной и зенитной-ракетной техники в соответствии с условиями ведения современной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С украинской стороны непосредственными участниками сотрудничества выступили госпредприятие "Спецтехноэкспорт" и ГАХК "Артем", которые входят в состав концерна.

"Опыт и возможности польских партнеров важны для нас и дальнейшего развития украинского ОПК. Укроборонпром окончательно определил курс перехода на международные стандарты, поэтому мы рады разрабатывать новые образцы вооружения именно с компанией страны-члена НАТО", – сообщил заместитель генерального директора по авиастроению и производству Укроборонпрома Владимир Коробов.

Польская сторона, в свою очередь, отметила высокий уровень компетенции украинских специалистов в области противовоздушной обороны.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что утверждать о максимально возможной защите Украины на суше, с воздуха и с моря было бы серьезным преувеличением. Особенно острые проблемы нужно решать в противовоздушной обороне.