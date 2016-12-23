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Главная » Страна » Сурков пообещал включение "ДНР" и "ЛНР" в состав России, - Тымчук
Ситуация в Донбассе

Сурков пообещал включение "ДНР" и "ЛНР" в состав России, - Тымчук

Сурков пообещал включение "ДНР" и "ЛНР" в состав России, - Тымчук
Владислав Сурков / Фото: yuga.ru

Это должно, якобы, произойти максимум через 1,5 года

23.12.16 2862
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Помощник президента России Владислав Сурков пообещал вхождение самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" в состав РФ максимум через 1,5 года.

Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным Тымчука, представители "ДНР" провели совещание с участием Суркова, на котором тот, якобы, потребовал от "властей" больше общаться с местными жителями и доводить информацию о "весомом вкладе России в развитие "республики".

"Согласно его обещанию, через год-полтора "ДНР" и "ЛНР" должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц", - пишет Тымчук.

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