У МВД нет информации о подготовке провокаций или терактов на новогодние праздники, - Аваков

Правоохранители все равно будут принимать все необходимые меры безопасности

Правоохранители не имеют информации о готовящихся провокациях или терактах во время предстоящих новогодних и рождественских праздников. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время визита в Мариуполь, передает 112 Украина.

"Такой информации у нас нет. У нас создан специальный штаб, система реагирования дежурств по всей стране. Мы предполагаем какие-то точки, где у нас будут гуляния, концентрация людей – там будем предпринимать меры безопасности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков анонсировал деоккупацию Донбасса в ближайшие два года

По словам министра, правоохранители иногда будут просить граждан пройти через рамки, чтобы обеспечить безопасность.

"Думаю, нас все поймут", - отметил глава МВД.

Он также выразил надежду на "хорошие праздники".

Напомним, 17 декабря дополнительные наряды полиции заступили на дежурство в Киеве, поскольку в центре города начинаются новогодне-рождественские мероприятия.