Генштаб: Единый государственный реестр военнообязанных заработает через два года.

Но бумажные дела в военкоматах все равно продолжат вести

Единый государственный реестр военнообязанных в Украине заработает через два года. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Николай Садеков, сообщает Укринформ.

"На выполнение этой задачи Стратегическим бюллетенем предусмотрено два года... Вся база данных будет храниться на защищенных серверах в Украине", - подчеркнул Садеков.

По его словам, в первую очередь информацию о военнообязанных возьмут из Единого государственного реестра избирателей, но в дальнейшем только Вооруженные силы будут отвечать за ведение этого реестра. Данные о ребятах от 17 лет и девушек от 18 лет, которые имеют соответствующую военную специальность, будут вноситься в реестр в районных военкоматах.

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"Каждый военкомат будет иметь доступ только к своему району. К информации по всей Украине будут иметь доступ лишь соответствующие работники Генерального штаба. И только в штабе смогут изымать или удалять информацию", - подчеркнул Садеков.

Он подчеркнул, что бумажные дела в военкоматах все равно будут вести, а новая система позволит проверять работу самих военкоматов.

"Система даст возможность иметь оперативную информацию в онлайн-режиме об имеющемся ресурсе, уменьшит срок ожидания информации гражданам Украины по вопросу военного учета, снизит коррупционные риски", - сказал представитель Генштаба.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада не смогла принять проект закона о создании единого электронного реестра призывников и военнообязанных. Депутаты проголосовали за отправку документа на повторное второе чтение, не уточнив конкретных дат рассмотрения