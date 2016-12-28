Суд отложил заочное осуждение Януковича на неопределенный срок

Рассмотрение дела отложено до тех пор, пока Апелляционный суд не примет решение по ходатайству защиты о рассмотрении дела "по сути" в другом суде

Печерский суд Киева отложил рассмотрение дела по заочному осуждению беглого экс-президента Виктора Януковича на неопределенный срок, передает ЛІГА.net.

Рассмотрение дела отложено до тех пор, пока Апелляционный суд Киева не примет решения по ходатайству защиты Януковича о рассмотрении дела "по сути" в другом суде. Такое решение приняла судья-следователь Кристина Тарасюк, удовлетворив ходатайство адвоката Януковича Виталия Сердюка.

Сердюк сообщил, что ходатайство зарегистрировано 26 декабря и решение должно быть принято Апелляционным судом в течение пяти дней. Он также предположил, что дата рассмотрения ходатайства будет известна уже сегодня.

Ранее судья отклонила ходатайство адвоката Януковича об отводе прокуроров, признав его безосновательным. Прокуроры назвали действия адвоката Януковича "затягиванием процесса".

Напомним, 28 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. Как отметил глава ГПУ, ввиду того, что Янукович находится за пределами Украины, не прибывает на вызовы следствия и скрывается от органов следствия, содержание подозрения объявляется в устном порядке.

15 декабря Луценко заявил, что Печерский суд разрешил задержать Януковича и доставить его в суд.