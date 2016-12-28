Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 21 области Украины и в Киеве

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпороги в 21 области Украины и в Киеве. Об этом говорится в отчете Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения Украины.
"В 21 области Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги от 1,5% в Луганской до 71,6% в Киевской области. В Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Черновицкой областях зарегистрировано превышение показателей более чем в 2 раза. Только в Одесской, Ивано-Франковской и Харьковской областях показатели находятся ниже эпидемического уровня", – говорится в сообщении.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, наименьший – в Харьковской области.