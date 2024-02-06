Бессонница в подарок. Некоторые лекарства от гриппа и простуды могут лишить нас сна

Недавно популярный фармацевт поделился информацией о том, что распространенные и популярные лекарства от гриппа, при неосторожном обращении с ними, могут стать причиной возникновения бессонницы. К счастью обезопасить себя довольно просто.

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В недавнем сообщении для своей обширной аудитории фармацевт доктор Итан Мелилло из Род-Айленда поделился важным советом для тех, кто принимает средства от простуды и гриппа, особенно перед сном. В центре его предупреждения — распространенный ингредиент, входящий в состав многих деконгестантов: псевдоэфедрин. Известный своей эффективностью в устранении заложенности носа, этот компонент, однако, имеет менее желательный побочный эффект — он может затруднить засыпание, пишет Daily Mail.

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Псевдоэфедрин действует на определенные клетки мозга, что может привести к ощущению дрожи, напоминающему естественную реакцию организма "борьба или бегство". Это может заставить человека чувствовать себя бодрым и напряженным, даже когда он хочет отдохнуть. Чтобы смягчить этот эффект, доктор Итан Мелилло советует принимать такие препараты не позднее чем за два часа до сна. Кроме того, он рекомендует использовать солевые назальные спреи в вечернее время. В отличие от медикаментозных деконгестантов, солевые спреи действуют мягко и имеют низкий риск побочных эффектов, что делает их более безопасным выбором для облегчения симптомов в ночное время.

Фармацевт предупредил своих подписчиков о нюансах принятия подобных препаратов

В связи с этим недавно было проведено тщательное изучение другого деконгестанта — фенилэфрина. Этот препарат, входящий в состав нескольких безрецептурных лекарств, призван облегчить заложенность носа за счет уменьшения отека носовых кровеносных сосудов. Однако экспертная группа установила, что пероральный прием фенилэфрина в значительной степени неэффективен, поскольку лишь незначительная его часть достигает носовых ходов и приносит облегчение. Это открытие заставило крупные аптечные сети убрать с прилавков некоторые продукты, содержащие фенилэфрин, несмотря на то, что FDA по-прежнему считает препарат безопасным для безрецептурного использования.

Эта информация подчеркивает важность выбора правильных лекарств для лечения симптомов простуды и гриппа, особенно когда речь идет об обеспечении хорошего сна. Она также подчеркивает важность информированности об эффективности и возможных побочных эффектах распространенных безрецептурных средств.

Раннее Фокус писал о залоге здорового сна. Новое исследование позволило обратить внимание на то, как выбор продуктов питания может повлиять на качество нашего сна.

Также Фокус писал о том, чего точно лучше не делать перед сном. Кофеин и полуночные застолья нарушают наш сон, однако исследователи рассказали, что еще может гарантировать беспокойную ночь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.