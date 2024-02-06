Безсоння в подарунок. Деякі ліки від грипу та застуди можуть позбавити нас сну

Нещодавно популярний фармацевт поділився інформацією про те, що поширені та популярні ліки від грипу, за необережного поводження з ними, можуть стати причиною виникнення безсоння. На щастя убезпечити себе досить просто.

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У нещодавньому повідомленні для своєї великої аудиторії фармацевт доктор Ітан Мелілло з Род-Айленда поділився важливою порадою для тих, хто вживає засоби від застуди та грипу, особливо перед сном. У центрі його попередження — поширений інгредієнт, що входить до складу багатьох деконгестантів: псевдоефедрин. Відомий своєю ефективністю в усуненні закладеності носа, цей компонент, однак, має менш бажаний побічний ефект — він може ускладнити засинання, пише Daily Mail.

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Псевдоефедрин діє на певні клітини мозку, що може призвести до відчуття тремтіння, яке нагадує природну реакцію організму "боротьба або втеча". Це може змусити людину почуватися бадьорою і напруженою, навіть коли вона хоче відпочити. Щоб пом'якшити цей ефект, доктор Ітан Мелілло радить приймати такі препарати не пізніше ніж за дві години до сну. Крім того, він рекомендує використовувати сольові назальні спреї у вечірній час. На відміну від медикаментозних деконгестантів, сольові спреї діють м'яко і мають низький ризик побічних ефектів, що робить їх безпечнішим вибором для полегшення симптомів у нічний час.

Фармацевт попередив своїх передплатників про нюанси вживання подібних препаратів

У зв'язку з цим нещодавно було проведено ретельне вивчення іншого деконгестанта — фенілефрину. Цей препарат, що входить до складу кількох безрецептурних ліків, покликаний полегшити закладеність носа за рахунок зменшення набряку носових кровоносних судин. Однак експертна група встановила, що пероральний прийом фенілефрину значною мірою неефективний, оскільки лише незначна його частина досягає носових ходів і приносить полегшення. Це відкриття змусило великі аптечні мережі прибрати з прилавків деякі продукти, що містять фенілефрин, попри те, що FDA, як і раніше, вважає препарат безпечним для безрецептурного використання.

Ця інформація підкреслює важливість вибору правильних ліків для лікування симптомів застуди та грипу, особливо коли йдеться про забезпечення хорошого сну. Вона також наголошує на важливості інформованості щодо ефективності та можливих побічних ефектів поширених безрецептурних засобів.

Раніше Фокус писав про запоруку здорового сну. Нове дослідження дозволило звернути увагу на те, як вибір продуктів харчування може вплинути на якість нашого сну.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.