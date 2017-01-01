В Украине стартует вторая волна е-декларирования

С 1 января 2017 года увеличится количество субъектов электронного декларирования доходов чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"Вторая волна охватит больший круг субъектов электронного декларирования. Сейчас исчерпывающий перечень вмещен в законе "О предотвращении коррупции", - цитирует пресс-служба заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого.
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Согласно закону, под вторую волну е-декларирования попадут лица, которые уже заполняли е-декларации за 2015 год, то есть все без исключения лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также приравненные к ним законом "О предотвращении коррупции" должностные лица, юридические лица публичного права.
Данные: nazk.gov.ua