Во Львове с 1 апреля станет на 150 меньше чиновников городского совета: в чем причина

Львовский городской совет пытается оптимизировать численность собственных работников, поэтому с 1 апреля там станет на 150 человек меньше.

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С 1 апреля во Львовском городском совете вступит в силу новая структура исполнительных органов, предусматривающая уменьшение численности ее работников на 150 человек. Сокращение произойдет во всех подразделениях. Об этом сообщила пресс-служба ЛГС.

"Согласно новой структуре, в мэрии ликвидируют три департамента: городской агломерации, по управлению персоналом и административных услуг, а также расформировывают управление информационных технологий. Изменения происходят также в других управлениях Львовского горсовета", — говорится в сообщении.

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По словам руководительницы управления персоналом ЛГС Лилии Савич, они умеренно подошли к процессу сокращения персонала.

"К пересмотру структуры мы подходим умеренно и взвешенно: однозначно сохраняются те работники, которые обеспечивают жизнедеятельность города, непосредственно взаимодействуют с жителями общины и т.д.", — сказала Савич.

Таким образом с 1 апреля численность Львовского городского совета составит 1689 человек, что на 150 меньше, чем сейчас.

Следующий этап сокращения в мэрии продлится до 1 июня.

Напомним, в ночь на 29 марта ВС РФ ударили по Львовской области 11 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Силы Воздушного командования "Запад" сбили все российские БПЛА, но ракеты сбить не удалось.

19 марта во Львове 46-летняя женщина родила 105 внука для 87-летней бабушки. Роженица родом из Ровенской области — десятый ребенок из 13. Роды прошли естественные, родился мальчик Павел с весом 3460 граммов и ростом 55 сантиметров.