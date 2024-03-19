Жительница Львова родила 105-го внука для 87-летней бабушки (фото)

Роженица родом из Ровненской области, она десятый ребенок из 13. Роды прошли естественные, родился мальчик Павел с весом в 3460 граммов и ростом 55 сантиметров, рассказали во Львовском областном клиническом перинатальном центре.

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Во Львове 46-летняя женщина родила 105 внука для 87-летней бабушки. Об этом сообщили во Львовском областном клиническом перинатальном центре в Facebook.

"Седьмого ребенка родила в нашем перинатальном центре 46-летняя жительница Львова. По словам матери новорожденного, мальчик стал 105 внуком у бабушки!" — говорится в сообщении.

Новорожденный мальчик с мамой Фото: Facebook

Роженица Тамара родом из Ровненской области, в ее семье всегда было много детей. В частности, она десятый ребенок из 13, тогда как ее маме 87 лет.

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В перинатальном центре отметили, что роды у женщины были естественные, мальчик Павел родился на 40-й неделе беременности с массой тела в 3460 граммов и ростом 55 сантиметров.

Новорожденный мальчик с мамой Фото: Facebook

Из роддома Павла и его маму встретили папа и еще шестеро старших детей — три брата и три сестры.

Семья приехала за новорожденным ребенком Фото: Facebook

Напомним, в январе стало известно, что 24-летняя чернокожая женщина из Турции родила ребенка-альбиноса с рыжими волосами. Ее муж также чернокожий. Семья называет появление такого ребенка — настоящим чудом.

В декабре сообщалось, что молодая мать показала своего шестимесячного малыша, который имеет "аномально" быстрое развитие. Женщина считает, что ребенок может казаться старше из-за густых волос.