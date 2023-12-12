Мать шестимесячного малыша-гиганта объяснила причины "аномального" роста ребенка (видео)

По словам женщины, мальчик родился с типичным весом — 3,4 кг. Сейчас он на грудном вскармливании, но вскоре должен начать есть самостоятельно.

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Молодая мать по имени Серена поделилась на странице в TikTok роликом, на котором хвастается своим шестимесячным малышом. Однако подписчики женщины заподозрили обман и заметили, что ребенок выглядит минимум на два года. Они шокированы "аномально" быстрым развитием мальчика.

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"Неужели он выглядит таким большим?" — спросила Серена в одном из видео и добавила, что подозрения в обмане заставили ее громко смеяться.

Женщина предположила, что это могла быть оптическая иллюзия из-за выбранного ракурса для съемки. В кадре она крепко прижимала ребенка к своему телу таким образом, что малыш был немного ближе к камере, чем она.

"По моим ощущениям, он выглядит маленьким! Ему через несколько дней будет всего шесть месяцев. Возможно, это из-за густых волос он кажется намного старше, чем есть на самом деле", — говорит Серена.

Однако пользователи сети ей не поверили.

"5 месяцев? Это вы считали в собачьих годах?", "Ничего себе, а я думал ему лет пять", "Вы что, это уже взрослый мужчина", "Или эта камера очень плохо снимает, или вы родили гиганта", "Боже, да он больше вас!", "У него среднестатистический рост, но точно не для младенца", "Да он больше моего 20-месячного ребенка", "Чем вы его кормили?" — пишут и спрашивают зрители.

По словам молодой матери, мальчик родился с типичным весом — 3,4 кг. Он сейчас на грудном вскармливании, но вскоре должен начать есть самостоятельно.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о невероятной истории блогерши Джастин Глен из Великобритании, которая раскрыла секрет быстрых и относительно безболезненных родов. Женщина утверждает, что родила ребенка всего за шесть минут "с четырьмя толчками и без разрывов", хотя этому предшествовало пять часов схваток.

К тому же мы писали, что бывший врач американского репродуктивного центра UW Medicine Кристофер Герндон отказался от лицензии после того, как одна из его пациенток выдвинула обвинения, что он без согласия оплодотворил ее собственной спермой. Женщина родила малыша в 2010 году. Позже она сделала ДНК-тест и была шокирована, что у ее детей разные родители.