Дело о стрельбе с участием Пашинского будет рассматривать Киевская областная прокуратура

Киевская областная прокуратура будет расследовать выстрел народного депутата Сергея Пашинского в мужчину 31 декабря под Киевом. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента при участии народного депутат Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура", - написала она.

Следователи прокуратуры проведут повторные допросы всех участников и свидетелей происшествия, следственный эксперимент и все необходимые экспертизы.

Напомним, народный депутат Сергей Пашинский 31 декабря попал в драку на дороге под Киевом, которая завершилась тем, что он прострелил ногу 38-летнему местному жителю Вячеславу Химикусу. Депутат заявил, что этот человек первым напал на него, ударив бутылкой по голове.