Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Дело о стрельбе с участием Пашинского будет рассматривать Киевская областная прокуратура

Дело о стрельбе с участием Пашинского будет рассматривать Киевская областная прокуратура

Дело о стрельбе с участием Пашинского будет рассматривать Киевская областная прокуратура
Сергей Пашинский / Фото:kvedomosti.com

Следователи прокуратуры повторно допросят всех участников и свидетелей инцидента

03.01.17 13
0000

Киевская областная прокуратура будет расследовать выстрел народного депутата Сергея Пашинского в мужчину 31 декабря под Киевом. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента при участии народного депутат Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура", - написала она.

Следователи прокуратуры проведут повторные допросы всех участников и свидетелей происшествия, следственный эксперимент и все необходимые экспертизы.

Напомним, народный депутат Сергей Пашинский 31 декабря попал в драку на дороге под Киевом, которая завершилась тем, что он прострелил ногу 38-летнему местному жителю Вячеславу Химикусу. Депутат заявил, что этот человек первым напал на него, ударив бутылкой по голове.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
На народного депутата Пашинского напали, пришлось отстреливатьсяПодозреваемый в убийстве полицейских в Днипре признан вменяемымПрокуратура выдвинула обвинение в госизмене 11 экс-депутатам Крыма

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 1695
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 6550
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 6991
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 2871
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 10085
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 1809
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 4450
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 2929
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 4165
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 765
  1. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 9856 / 17730
  2. Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса 5044 / 5712
  3. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 3582 / 14867
  4. Взрыв в Багдаде: погибли не менее 35 человек 2799 / 3111
  5. В Польше убийство поляка мигрантом вызвало массовые беспорядки 2559 / 2883
  6. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 2403 / 4165
  7. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 1963 / 2206
  8. EX.UA возобновил работу на новом домене 1935 / 2292
  9. Любители марихуаны надругались над знаменитым знаком Hollywood 1913 / 2226
  10. В Укроборонпроме рассказали об оборонном заказе-2016 1745 / 2208
  1. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 50 / 4165
  2. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 34 / 14867
  3. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 22 / 2047
  4. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 19 / 2206
  5. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 18 / 17730
  6. EX.UA возобновил работу на новом домене 13 / 2292
  7. Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса 12 / 5712
  8. Климкин завтра покажет председателю ОБСЕ Донбасс 8 / 529
  9. Турчинов: В 2016 году Украина не уступила ни метра своей земли 8 / 873
  10. Фокус №11 (224) 6 / 180
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.