Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превышен в 21 области Украины и Киеве. Об этом сообщил в эфире телеканала 112 и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

"На сегодняшний день в 21 области зафиксировано превышение эпидпорога", - сказал Чумак. По его словам, эпидпорог превышен почти вдвое в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях.

При этом Чумак добавил, что эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве превышен почти на 21%.