Международный суд ООН раскрыл подробности иска Украины против России

Украина обвиняет Российскую Федерацию в системном финансировании террористической деятельности, а также просит признать ее ответственной в нарушении конвенций ООН. Об этом говорится в сообщении Международного суда ООН, передает Европейская правда.

Украина "просит признать в решении суда, что Российская Федерация при посредничестве своих государственных органов, государственных должностных лиц, а также других физических и юридических лиц, на которых возложено представление государства, нарушила обязательства в рамках Конвенции о финансировании терроризма, поставляя финансирование, помощь в виде оружия и тренировок незаконным вооруженным формированиям, участвующим в совершении террористических актов в Украине", - говорится в сообщении.

В перечне террористических формирований, которые финансируются и поддерживаются со стороны РФ, названы "ДНР", "ЛНР", "Харьковские партизаны" и связанные с ними группы и лица.

Среди других претензий к РФ в вопросе финансирования терроризма – "непринятие мер для выявления, замораживания и конфискации фондов, используемых для финансирования терроризма", "отсутствие расследования и преследования тех, кто осуществляет и финансирует террористическую активность" и непредоставление Украине поддержки в таком расследовании.

Самый большой блок претензий в украинском иске касается нарушения прав крымских татар со стороны российской власти, а также де-факто подконтрольной РФ крымской власти.

Киев просит признать, что Россия должна понести ответственность за:

– систематическую дискриминацию и жестокое обращение с представителями крымскотатарской и украинских общин;

– проведение незаконного референдума в атмосфере насилия и запугивания;

– запрет Меджлиса и преследование его лидеров;

– поддержку и прямое участие в кампании по исчезновению (похищению) и убийству крымских татар;

– запугивание крымских татар с помощью обысков и задержаний;

– препятствование крымскотатарским и украинским СМИ;

– угнетение образования на крымскотатарском и украинском языках, а также запрет собраний представителей этих общин.

Украина просит Международный суд ООН на период рассмотрения дела, в качестве меры обеспечения иска, запретить РФ осуществлять любые шаги, усугубляющие нынешнюю ситуацию.

В своем иске к РФ Украина требует, чтобы российская власть прекратила всю поддержку вооруженных формирований на украинской территории; осуществила репарации всем, кто пострадал от действий пророссийских вооруженных формирований; полностью восстановила в правах украинскую и крымскотатарскую общины на оккупированной территории Украины.

Напомним, в понедельник, 16 января, Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.