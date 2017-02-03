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Главная » Страна » За Крым ответишь. Зачем Украина подает иски к России в международные суды
За Крым ответишь. Зачем Украина подает иски к России в международные суды
Фото: открытые источники

За Крым ответишь. Зачем Украина подает иски к России в международные суды

Пять наиболее значимых международных исков Украины к стране-агрессору и перспективы их рассмотрения

Мария Бабенко - 03.02.17 6
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Иск Нафтогаза к Газпрому в Стокгольмском арбитраже относительно условий газового контракта

Суть: содержит требования относительно пересмотра цены на газ, закупленный с 20 мая 2011 года по октябрь 2015-го, штрафов и процентов, а также необоснованных положений контракта — принципа "бери или плати" и т. д.
Сумма требований: $18,1 млрд
Когда подан: в 2014 году
Когда ждать решения (ориентировочно): в 2017 году

Иск Нафтогаза к Газпрому в Стокгольмском арбитраже относительно условий транзита

Суть: украинская госкомпания требует компенсации потерь из-за недопоставки и недоплаты за услуги транзита газа в 2009–2015 годах и др.
Сумма требований: $10,2 млрд
Когда подан: в 2014 году
Когда ждать решения (ориентировочно): в 2017 году

Судебные разбирательства между Нафтогазом и Газпромом начались в 2014-м, активно велись на протяжении 2016 года и в 2017-м вполне могут выйти на финишную прямую. Решение по первому иску о поставках ожидается в I квартале нынешнего года, по второму делу, о транзите — в I–II кварталах 2017-го. От комментариев относительно возможного решения в Нафтогазе пока отказываются. Анализ аналогичных дел не позволяет сделать однозначные выводы. Как отмечает Владимир Яремко из Spenser & Kauffmann, арбитражные трибуналы неоднократно рассматривали иски предприятий других стран к Газпрому и приходили к противоположным решениям. Например, немецкой компании RWE удалось одержать победу над российским энергетическим гигантом в арбитраже в 2013 году. Но у Литвы в 2016-м не получилось убедить арбитров в деле о цене на газ — литовцам в иске было отказано. "Учитывая, что позиция Нафтогаза в значительной степени отвечает принципам Европейского энергетического сообщества, можно предположить, что у украинской компании шансы на успех более высокие. Не исключено, что будет достигнуто мировое соглашение, а это в целом отвечает стратегии Газпрома в таких делах", — говорит Владимир Яремко.

Иск Ощадбанка к России в Арбитражном суде в Гааге

Суть: содержит требование о возмещении потерь Ощадбанка в Крыму
Сумма требований: $1,1 млрд
Когда подан: в августе 2016 года
Когда ждать решения (ориентировочно): в 2017–2018 годах

"30 страниц, 70 кг веса, высота — метр семьдесят" — так описал физические параметры иска Ощадбанка к РФ в Facebook председатель правления финучреждения Андрей Пышный. Один такой комплект получил международный арбитражный трибунал, по экземпляру досталось Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву и российскому посольству. Исковые требования включают стоимость потерянного бизнеса и активов, а также проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

После аннексии полуострова банк лишился сети из 296 отделений — многие из них были захвачены вместе с наличкой, документацией и оргтехникой. Летом 2014-го власти Крыма передали национализированное имущество Ощадбанка в доверительное управление российскому Фонду защиты вкладчиков, в отделениях банка обосновались российские финучреждения.

В июле 2014-го Ощадбанк направил РФ официальное уведомление относительно незаконного обращения с инвестициями, зафиксировав нарушение соглашения между правительством РФ и Кабмином Украины о взаимной защите инвестиций. В мае 2016-го в деле Ощадбанка против РФ сформировали арбитражный трибунал, в августе был подан сам иск. Слушания по делу запланированы на конец марта 2017 года. Представлять интересы Ощадбанка будет международная юрфирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, в активе которой положительное решение по делу акционеров ЮКОСа против РФ.

Иск к России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)

Суть: нарушение прав человека, а также нанесение экономического ущерба при аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины в 2014 году (первоначальный иск был разделён ЕСПЧ на два отдельных дела)

Сумма требований: более 1 трлн грн в ценах 2014 года (сумма будет уточняться)
Когда подан: в 2014 году
Когда ждать решения (ориентировочно): не ранее 2024 года

Всего Украина подала в ЕСПЧ четыре иска, по состоянию на начало 2017 года суд начал рассматривать два дела по первому межгосударственному иску к России. Оба они находятся на стадии коммуникации — страна-ответчик (РФ) получила перечень вопросов, на которые обязана ответить в установленный судом период. Москва предсказуемо пытается затянуть процесс — сроки предоставления объяснений в ЕСПЧ уже неоднократно переносились по просьбе РФ.

Кроме того, на рассмотрении ЕСПЧ находятся иски относительно незаконного вывоза в Россию из города Снежный Донецкой области детей-сирот, по делу сына народного депутата, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и иск о притеснении крымских татар в Крыму. Агрессия России против Украины, по всей видимости, многие годы будет одной из самых объёмных тематик суда в Страсбурге. Наряду со сложными межгосударственными делами в страсбургский суд уже направленно около 3 тысяч исков граждан Украины к Российской Федерации, и со временем их станет ещё больше. Украинский Минюст бесплатно помогает гражданам, в основном переселенцам из Крыма и Донбасса, подавать иски против России в ЕСПЧ. Эти дела в Страсбурге могут рассмотреть несколько быстрее, чем межгосударственные, но и по ним решение будет принято не скоро. "Средний срок рассмотрения даже самого простого дела в ЕСПЧ составляет не менее 4–5 лет. А такой комплексный иск, как иск Украины к России, вряд ли будет рассмотрен ранее, чем через 10–15 лет", — говорит советник АО Spenser & Kauffmann Владимир Яремко.

Иск о возврате в Украину скифского золота из Музея Алларда Пирсона в Окружном административном суде Амстердама

Суть: Украина требует возврата экспонатов, вывезенных на выставку в Амстердам из Крыма накануне его оккупации
Сумма требований: 565 музейных экспонатов оценены нидерландским судом в 10 млн евро
Когда подан: в 2014 году
Когда ждать решения (ориентировочно): в 2017 году

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о возврате Украине скифского золота. Позиция суда основывается на конвенции ЮНЕСКО 1970 года, согласно которой культурное наследие может принадлежать только суверенному государству. "Скифское золото вывозилось с территории Украины на основании лицензии на экспорт, выданной Министерством культуры Украины, и поэтому должно быть возвращено государству Украина как собственнику, — объясняет старший юрист юридической группы LCF Юлия Лукошкина. — Культурные ценности — это собственность государства, а не отдельно взятого музея. Поскольку Крым не обладает суверенитетом и ООН не признаёт его статус, крымские музеи не могут претендовать на эти экспонаты". Тем не менее в январе 2017-го музеи Крыма обжаловали решение суда.

Как отмечает Лукошкина, если суд высшей инстанции оставит решение Окружного суда Амстердама в силе, оно снова может быть оспорено — тогда точку в вопросе поставит Верховный суд Нидерландов. Таким образом, Украина может рассчитывать на возвращение скифского золота не раньше конца 2017 года.

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