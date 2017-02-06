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Главная » Страна » Украина с Бандерой в Европу не войдет, – Качиньский

Украина с Бандерой в Европу не войдет, – Качиньский

Украина с Бандерой в Европу не войдет, – Качиньский
Ярослав Качиньский / Фото: radiosvoboda.org

Председатель польской партии "Право и справедливость" считает, что будущее отношений Украины и Польши – под вопросом

06.02.17 1233
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Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать ее евроинтеграционным устремлениям. Об этом он заявил в интервью изданию Do Rzeczy, передает Европейская правда.

"Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться с тем, чтобы в Украине поддерживали культ людей, совершивших геноцид против поляков", – отметил Качиньский.

"Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина, – ред.) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел", – подчеркнул Качиньский.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Витольд Ващиковский договорились о содействии в организации совместной работы историков двух стран по изучению событий, произошедших на Волыни в годы Второй мировой войны.

Напомним, Волынская трагедия унесла жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины. По данным Украинского института национальной памяти, в 1942-1947 годах шла Вторая польско-украинская война, которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщину, Волынь, Галицию), где украинцы хотели создать собственное государство, а поляки желали восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой войны без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильно изменила этническую конфигурацию западноукраинских и восточнопольских территорий.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии. Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тысяч поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизнь максимум 30 тысяч поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков.

Также исторически доказан факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида".

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