Добыча украинского газа не гарантирует его низкую цену для населения, - Коболев

Добываемого в Украине газа недостаточно для гарантирования низкой цены на него для населения. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

"Его (газа) добывается недостаточно. Гарантом (низкой цены для населения) он быть не может и не должен... Низкая цена газа для населения, как в математике, равна коррупции. Если эта политическая партия ("Батькивщина") считает, что добываемого газа достаточно, то возникает вопрос: зачем было в 2009 году, скажем так, на политическом уровне поддерживать подписание контракта с Газпромом, по которому Украина должна была импортировать до 50 млрд куб. м газа. Это противоречие", - сказал Коболев.

Напомним, 7 апреля комитет парламента по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства обсудил проект постановления №6279 "Об обращении Верховной Рады Украины к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с требованием отменить постановления, которыми предусмотрено необоснованное установление тарифов на услуги распределения природного газа".