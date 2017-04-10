Обнародован график работы транспорта Киева в пасхальную ночь

Столичное метро откроется на час раньше и будет обслуживать пассажиров на час дольше

В связи с празднованием Пасхи будет изменена организация работы городского пассажирского транспорта.

Столичное метро откроется на час раньше и будет обслуживать пассажиров на час дольше. Также внесут изменения и в маршруты наземного транспорта.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Департаменту транспортной инфраструктуры поручено продолжить работу наземного пассажирского транспорта общего пользования в ночь с 15 апреля на 16 апреля 2017 года на 1 час, организовав перевозку пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций столичного метрополитена, а также после прохождения последних поездов.

Кроме того, пассажирский транспорт в день Пасхи, 16 апреля, заработает на 1 час раньше, организовав тем самым перевозки пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро.

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С 5:00 до 10:00 16 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений, согласно имеющегося пассажиропотока.

Для сохранения правопорядка на линиях городского пассажирского транспорта установят дежурство соответствующих лиц.

Также руководитель аппарата КГГА напомнил, что в городе работает четыре маршрута ночного транспорта: троллейбусные маршруты № 91H (ж/д вокзал "Центральный" – ул. Милославская), № 92H (ж/д вокзал "Южный" – вул. Свободы) и № 93H (ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Чернобыльская), а также один автобусный маршрут – № 137 (ж/д вокзал "Центральный" – ст. м. "Харьковская").