МИД подготовил рекомендации для украинцев в связи с терактами за границей

Министерство иностранных дел Украины разработало рекомендации для граждан Украины относительно пребывания в других государствах в связи с недавними террористическими актами в Санкт-Петербурге, Стокгольме, Танте и Александрии, которые показали возможность подобной опасности в любом уголке мира. Об этом в Facebook сообщил Департамент консульской службы МИД.

"Призываем граждан Украины, в случае террористического акта (взрыв, применение огнестрельного или холодного оружия, наезд транспортного средства на толпу), адекватно оценить ситуацию, найти убежище в наиболее безопасном месте, известить через имеющиеся средства связи полицию или дипломатическое учреждение/консульство Украины", - говорится в сообщении.

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В МИД рекомендуют избегать посещения мест массового скопления людей, проведения митингов и демонстраций, максимально осмотрительно относиться к посещению объектов туристической инфраструктуры.

Также без крайней необходимости целесообразно ограничить время пребывания в транспортных терминалах и узловых остановках общественного транспорта, посещение административных зданий, торгово-развлекательных комплексов.

Кроме того, МИД советует постоянно следить за новостями о развитии ситуации в стране и месте пребывания, неукоснительно выполнять указания и рекомендации местных правоохранительных органов и власти в целом, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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"Рекомендуется регулярно информировать родных и близких о своих перемещениях по стране, а в случае возникновения угрозы жизни и здоровью – безотлагательно установить контакт с дипломатическим или консульским учреждением Украины в стране пребывания с помощью круглосуточной "горячей линии" заграничных дипломатических учреждений Украины или "горячей линии" МИД Украины: +38 044 238 16 57 e-mail: cons_or@mfa.gov.ua", - сообщили в министерстве.