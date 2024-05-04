МИД оцифровал бюрократа. Почему ИИ-спикер Виктория Ши похожа на бухгалтера советского колхоза

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Посмотрел на созданную с помощью ИИ цифровую пресс-секретаря МИДа. Посмеялся от того, как у маминых зигометов горит, что она мулатка. Концептуально действительно понравилось.

А потом включил звук — и гореть стало уже у меня. Потому что ни один ИИ не будет выглядеть достойно, если тексты ему будут писать на языке бухгалтера советского колхоза.

Дмитрий Кулеба, так нельзя. Эта "пресс-секретарь" выглядит максимально неестественно не потому, что плохо сделана (сделана прекрасно), а лишь потому, что говорит яростным канцеляритом. В сочетании с монотонностью и слабой мимикой получается смесь системы "седое горе вялой п...й уныло трахало печаль".

"Я буду выполнять ряд задач. Прежде всего буду информировать общественность, доносить оперативную и проверенную информацию консульской службы МИД Украины, буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом"

Вы оцифровали бюрократа. Лучше бы уже было восстание машин. К счастью, исправить это просто — посадите на ее тексты нормального райтера. А то сейчас такое, что лучше и это нейронке передать.

АПД. Говорят, тексты — тоже нейронка. Ну так загрузите в нее нормальные тексты, а не Строевой устав и правила техники безопасности о работе на фрезерном станке, я не знаю.

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