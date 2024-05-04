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Мнения

МИД оцифровал бюрократа. Почему ИИ-спикер Виктория Ши похожа на бухгалтера советского колхоза

ИИ-спикер украинского МИДа выглядит прекрасно — но пока не заговорит, пишет журналист Виктор Трегубов. По его мнению, язык этой цифровой девушки не отличается от языка бухгалтера советского колхоза.

Виктор Трегубов
Виктор Трегубов
Журналист, военнослужащий ВСУ
eye 298
МИД, ШИ
Фото: МЗС Украiни | Виктория Ши — цифровой спикер МИД Украины
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Посмотрел на созданную с помощью ИИ цифровую пресс-секретаря МИДа. Посмеялся от того, как у маминых зигометов горит, что она мулатка. Концептуально действительно понравилось.

А потом включил звук — и гореть стало уже у меня. Потому что ни один ИИ не будет выглядеть достойно, если тексты ему будут писать на языке бухгалтера советского колхоза.

Дмитрий Кулеба, так нельзя. Эта "пресс-секретарь" выглядит максимально неестественно не потому, что плохо сделана (сделана прекрасно), а лишь потому, что говорит яростным канцеляритом. В сочетании с монотонностью и слабой мимикой получается смесь системы "седое горе вялой п...й уныло трахало печаль".

"Я буду выполнять ряд задач. Прежде всего буду информировать общественность, доносить оперативную и проверенную информацию консульской службы МИД Украины, буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом"

Вы оцифровали бюрократа. Лучше бы уже было восстание машин. К счастью, исправить это просто — посадите на ее тексты нормального райтера. А то сейчас такое, что лучше и это нейронке передать.

АПД. Говорят, тексты — тоже нейронка. Ну так загрузите в нее нормальные тексты, а не Строевой устав и правила техники безопасности о работе на фрезерном станке, я не знаю.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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