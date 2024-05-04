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Подивився на створену за допомогою ШІ цифрову речницю МЗС. Посміявся від того, як у маминих зігомьотів горить, що вона мулатка. Концептуально справді сподобалось.

А потім включив звук — і горіти стало вже в мене. Бо жоден ШІ не виглядатиме достойно, якщо тексти йому писатимуть мовою бухгалтера радянського колгоспу.

Дмитро Кулеба, так не можна. Ця "речниця" виглядає максимально неприродньо не тому, що погано зроблена (зроблена чудово), а лише тому, що говорить лютим канцелярітом. В поєднанні з монотонністю та слабкою мімікою виходить суміш системи "сєдоє горє вялой п…й унило трахало пєчаль".

"Я буду виконувати низку завдань. Насамперед буду інформувати громадськість, доносити оперативну та перевірену інформацію консульської служби МЗС України, буду повідомляти журналістам новини про роботу консулів по захисту прав та інтересів громадян України за кордоном"

Ви оцифрували бюрократа. Краще б вже було повстання машин. На щастя, виправити це просто — посадіть на її тексти нормального райтера. А то зараз таке, що краще і це нейронці передати.

АПД. Кажуть, тексти — теж нейронка. Ну то загрузіть в неї нормальні тексти, а не Стройовий статут та правила техніки безпеки про роботі на фрезерному верстаті, я не знаю.

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