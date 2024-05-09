"Не пойдем воевать": Венгрия против инициативы НАТО о выделении 100 млрд Украине (видео)

Действия НАТО пересекают "красные линии" и приближают Третью мировую, утверждает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Поэтому Будапешт не будет оказывать Украине помощь и не будет посылать свои войска.

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Венгерские политики и в дальнейшем считают, что предоставление Украине оружия — это единственная причина продолжения российско-украинской войны. Поэтому они отказываются присоединиться к сбору средств на военную помощь, о которой говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время необъявленного визита в Киев. Позицию Венгрии озвучил глава МИД Петер Сийярто, рассказали на портале Reuters.

Заявление Сийярто прозвучало в прямой трансляции из Лондона, который он посетил 8 мая. Венгерский дипломат заявил, что его страна отказывается присоединяться к инициативе Североатлантического альянса относительно 100 млрд долл. для Украины.

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"Венгрия будет оставаться в стороне от безумной миссии НАТО, несмотря на все давление", — заявил он.

Кроме того, во время встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном венгерский политик повторил, что действия НАТО продолжают боевые действия в Украине и стимулируют Третью мировую войну. По мнению венгра, Украине и РФ нужно прекратить стрелять и начать мирные переговоры.

"Предложения НАТО "провоенны" и пересекают красные линии. Венгрия настаивает на прекращении огня и мирных переговорах как единственном выходе", — процитировал слова Сийярто представитель правительства Золтан Ковач в соцсети X (Twitter). Также он подтвердил позицию, что страна будет держаться в стороне от "безрассудных действий, несмотря на давление".

На странице Facebook Сийярто опубликовано видеообращение, в котором он говорит о НАТО. Обращение иллюстрируется кадрами войны и результатами обстрелов украинских мирных городов ракетами ВС РФ.

"Несмотря на все давление, венгры не идут на войну. Несмотря на все давление, мы не пойдем воевать", — говорится в заметке политика.

Отметим, Венгрия с первых дней российско-украинского вторжения выступает против предоставления различных видов помощи Украине. В частности, осенью 2023 года премьер-министр Виктор Орбан и другие политики регулярно заявлял, что будет блокировать выделение 50 млрд евро, которые должны были помочь украинской экономике. В итоге европейцы поддержали начало вступления Украины в ЕС, однако во время голосования Орбан покинул зал заседаний.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в мае предложил странам-членам альянса собрать 100 млрд долл. на военную помощь украинцам. Его предложение прозвучало после того, как у США была полугодовая задержка с выделением 60 млрд долл. на оружие ВСУ. В результате этой задержки ВС РФ начали продвигаться на линии фронта — на сегодня они продолжают захватывать новые населенные пункты под Авдеевкой и пытаются оккупировать Часов Яр.

Напоминаем, лидер Китая Си Цзиньпин начал тур по Западной Европе и посетил Францию. Во время встречи с президентом Эмманюэлем Макроном они обменялись мнениями о сотрудничестве двух стран и российско-украинской войны. 8 мая китайский политик прибыл в Венгрию и встретился с Виктором Орбаном.