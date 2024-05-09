"Не підемо воювати": Угорщина проти ініціативи НАТО щодо виділення 100 млрд Україні (відео)

Дії НАТО перетинають "червоні лінії" і наближають Третю світову, стверджує очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто. Тому Будапешт не надаватиме Україні допомогу і не надсилатиме свої війська.

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Угорські політики й надалі вважають, що надання Україні зброї — це єдина причина продовження російсько-української війни. Тому вони відмовляються долучитись до збирання коштів на військову допомогу, про яку говорив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час неоголошеного візиту до Києва. Позицію Угорщини озвучив голова МЗС Петер Сіярто, розповіли на порталі Reuters.

Заява Сіярто пролунала у прямій трансляції з Лондона, який він відвідав 8 травня. Угорський дипломат заявив, що його країна відмовляється приєднуватись до ініціативи Північноатлантичного альянсу щодо 100 млрд дол. для України.

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"Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, попри весь тиск", — заявив він.

Крім того, під час зустрічі з головою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном угорський політик повторив, що дії НАТО продовжують бойові дії в Україні і стимулюють Третю світову війну. На думку угорця, Україні та РФ потрібно припинити стріляти і почати мирні перемовини.

"Пропозиції НАТО "провоєнні" і перетинають червоні лінії. Угорщина наполягає на припиненні вогню та мирних переговорах як єдиному виході", — процитував слова Сіярто речник уряду Золтан Ковач у соцмережі X (Twitter). Також він підтвердив позицію, що країна буде триматись осторонь "нерозважливих дій, не зважаючи на тиск".

На сторінці Facebook Сіярто опубліковане відеозвернення, у якому він говорить про НАТО. Звернення ілюструється кадрами війни та результатами обстрілів українських мирних міст ракетами ЗС РФ.

"Попри весь тиск, угорці не йдуть на війну. Попри весь тиск, ми не підемо воювати", — ідеться у дописі політика.

Зазначимо, Угорщина з перших днів російсько-українського вторгнення виступає проти надання різних видів допомоги Україні. Зокрема, восени 2023 року прем'єр-міністр Віктор Орбан та інші політики регулярно заявляв, що блокуватиме виділення 50 млрд євро, які мали допомогти українській економіці. В підсумку європейці підтримали початок вступу України до ЄС, однак під час голосування Орбан покинув залу засідань.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у травні запропонував країнам-членам альянсу зібрати 100 млрд дол. на військову допомогу українцям. Його пропозиція пролунала після того, як у США була піврічна затримка з виділення 60 млрд дол. на зброю ЗСУ. Внаслідок цієї затримки ЗС РФ почали просуватись на лінії фронту — на сьогодні вони продовжують захоплювати нові населені пункти під Авдіївкою і намагаються окупувати Часів Яр.

Нагадуємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін почав тур Західною Європою і відвідав Францію. Під час зустрічі з президентом Емманюелем Макроном вони обмінялись думками щодо співпраці двох країн та російсько-української війни. 8 травня китайський політик прибув до Угорщини і зустрівся з Віктором Орбаном.