Будапешт настаивает на двойном гражданстве для венгров в Украине

Венгрия считает вполне нормальным наличие двойного гражданства у проживающих в Украине своих граждан и против наказания за подобные вещи. Об этом заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Интерфакс-Украина.

"Двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского Союза", - сказал Сийярто на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Словакии и Чехии.

По его словам, Венгрия считает неприемлемым применение наказания в отношении венгерских граждан за наличие как венгерского гражданства, так и гражданства Украины.

"Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не нанесем вреда венграм, которые живут в Украине", - добавил глава МИД Венгрии.

"Мы не хотим открывать этот ящик Пандоры. (...) Однако речь не идет о наказаниях", - ответил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин уточнил, что, поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией, наличие двойного гражданства в корне неприемлемо.