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Главная » Страна » В Киеве временно демонтируют Мемориал героям Небесной сотни

В Киеве временно демонтируют Мемориал героям Небесной сотни

В Киеве временно демонтируют Мемориал героям Небесной сотни
Фото: patriot-news.info

Для проведения следственного эксперимента

18.04.17 250
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Мемориал героям Небесной сотни демонтируют на время проведения следственного эксперимента по делу о пятерых экс-бойцах спецподразделения "Беркут". Об этом сообщил прокурор Роман Псюк, передает УНН

"Мы не успели завершить действия следственного эксперимента", - сказал Роман Псюк.

Псюк отметил, что мемориал, установленный героям Небесной сотни, мешает проведению следственного эксперимента на "пятачке" возле аркад. По его словам, для проведения следственного эксперимента "на следующей неделе будут проведены работы по временному демонтажу мемориала". Вместе с тем, по данным стороны обвинения, уже проведен следственный эксперимент с так называемой "снежной баррикадой".

Ранее сообщалось, прокуратура настояла на продолжении следственного эксперимента в деле расстрела участников Евромайдана до 1 июля.

В центре Киева продолжаются следственные действия по делу относительно расстрела участников Евромайдана, правоохранители намерены полностью воссоздать события тех дней.

Напомним, в Генеральной прокуратуре заявили, что уже сообщено о подозрении более 60 экс-"беркутовцам", часть обвинительных актов направлена в суд, другая часть еще расследуется.

Самым кровавым за время Евромайдана было противостояние на ул. Институтской, где силовики открыли огонь по протестующим из огнестрельного оружия. Там погибли 105 человек, которых теперь называют Небесной сотней. Следователи установили причастность спецроты киевского "Беркута" к расстрелам 48 протестующих и причинению огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля 2014 года на ул. Институтской.

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