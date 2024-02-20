"Не мы начали эту войну": Сырский сделал заявление в День памяти Небесной Сотни

Главнокомандующий ВСУ напомнил о первом украинском военном, который погиб в перестрелке, защищая Украину от российских захватчиков в Крыму.

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20 февраля Украина чтит память тех, кто погиб во время Революции Достоинства в 2014 году. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался о Небесной Сотне и начале российской агрессии.

"10 лет назад российские захватчики приступили к коварной, ползучей и гибридной аннексии Крыма. В этот день хочу напомнить, что первый военнослужащий погиб за Украину в результате российской агрессии именно в Крыму", — написал он.

Сырский отметил, что погибшим был прапорщик Сергей Кокурин, который погиб в перестрелке против российских оккупантов 18 марта 2014 года. Тогда россияне штурмовали фотограммметрический центр ВСУ в Симферополе.

"Первые добровольцы двинулись в ряды добровольческих батальонов и Вооруженных Сил Украины, чтобы защитить Родину. Хорошо помню то время, ведь с 2014 года на войне, до сих пор бок о бок с собратьями прилагаем все усилия для победы Украины", — отметил главнокомандующий.

Сырский заявил, что сейчас идет война не только за независимость Украины и освобождение территорий от россиян. Так, продолжается война также за свободу и ценности свободного мира, в пользу которого Украина сделала цивилизационный выбор.

"Не мы начали эту войну – это неспровоцированное и преступное российское вторжение. Но нам эту войну нужно завершить освобождением всех наших земель. И наших людей", — написал Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, глава Кремля Владимир Путин развязал в центре Европы самую масштабную войну со времени Второй мировой, руководствуясь идеологией так называемого "русского мира".

"Империя зла и ее марионетки мечтали за три дня завоевать Украину и захватить нашу столицу Киев. В то же время они не учли единства и устойчивости украинского народа. Оккупанты обломали свои зубы о несгибаемых титанов — защитников и защитниц Независимости Украины", — отметил он.

По словам Сырского, благодаря мужеству и стойкости украинских воинов, а также поддержке стран-партнеров, Украина держит оборону и наносит большой урон российским оккупантам.

"Уже десять лет Украина борется не только за свою свободу, но и за мир и покой для всего Свободного мира! Вечная память и вечная слава всем погибшим борцам за свободу Украины!" — отметил он.

Сырский поблагодарил каждого украинца, который обороняет свою Родину.

Кто такой Сергей Кокурин

Прапорщик Вооруженных Сил Украины. Погиб во время штурма симферопольского фотограмметрического центра. Первый убитый воин российскими оккупантами в российско-украинской войне, которая началась с аннексии Крыма, начиная с 2014 года. Кокурин во время штурма находился на наблюдательной башне на территории автопарка воинской части, доминантной точке, с которой просматривается вся территория части. Убит выстрелом в сердце из огнестрельного оружия.

Сергей Викторович Кокурин Фото: Википедия

Напомним, 16 февраля стало известно, что Сырский проведал раненого на фронте журналиста. Главнокомандующий ВСУ отметил, что знает все репортажи военкора Дмитрия Евчина, поэтому не мог не приехать к нему в больницу. Отдельно Сырский поздравил журналиста с профессиональным праздником и вручил ему медаль с грамотой.