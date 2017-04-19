Суд ООН заложил основу международного трибунала для Путина, - Чубаров

Решение Международного суда ООН о введении временных мер против РФ для защиты нацменшинств заложило первые практические меры, которые приведут высших российских чиновников на скамью подсудимых. Такое мнение высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров в Facebook.

"Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений", - написал он.

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Напомним, сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.

При этом суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. По мнению суда, Украина не смогла оказать, что запрошенные временные меры остановят причинение непоправимого ущерба, а также не предоставила достаточной доказательной базы для того, чтобы доказать умышленность финансирования Россией субъектов "ЛНР" и "ДНР".