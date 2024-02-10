По словам главы украинской военной разведки, непризнание очевидных фактов будет иметь серьезные последствия для цивилизованных стран.

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал ошибочным решение Международного суда ООН по делу о крушении Боинга МН-17. Об этом пишет Liberation 9 февраля.

Сообщается, что согласно заключению суда, РФ нельзя признавать спонсором терроризма, поскольку российский ЗРК "Бук", при помощи которого в 2024 году был сбит МН-17, является оружием, а не деньгами. В издании подчеркнули, что в результате удара по самолету погибли 298 гражданских пассажиров и членов экипажа.

"Это позор для международной судебной системы, это решение суда является ошибкой и катастрофой", — сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что решение Международного суда ООН несет в себе риски. По его словам, непризнание очевидных фактов чревато серьезными последствиями, прежде всего для цивилизованных стран.

"Получается, если государство-агрессор даст террористам ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский Боинг, то, в принципе, это не будет терроризмом", — заявил глава военной разведки.

Решение Международного суда ООН по делу МН-17: что известно

В среду, 30 января, Международный суд ООН признал Российскую Федерацию виновной в нарушении некоторых положений антитеррористического договора в Украине, так как Москва не расследовала финансовую поддержку боевиков "Л/ДНР".

Судебный процесс был сосредоточен вокруг обвинений Киева в том, что Москва десять лет назад финансировала террористические группировки на востоке страны. В частности, речь шла о сбитом рейсе 17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года, в результате которого погибли все 298 пассажиров и экипаж.

Суд обязал Россию расследовать выдвинутые обвинения о финансировании терроризма, однако не стал требовать выплаты компенсации, как того требует Украина.

Напомним, по данным СМИ от 20 марта, в полномасштабном вторжении России в Украину участвовала 53-я зенитная ракетная бригада из Курска, которая имеет отношение к сбитию MH17.