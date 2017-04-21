В настоящее время территория, которая вследствие военных действий в Донбассе содержит минную опасность, составляет около 700 тыс. га. Для ее полного очищения от взрывоопасных предметов понадобится еще от 10 до 15 лет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

С начала антитеррористической операции в Донбассе военные саперы разминировали более 3 тыс. га территорий. До конца года планируют разминировать еще около 1 тыс. га земель вдоль линии разграничения.

"Наиболее уязвимыми являются населенные пункты вдоль линии разграничения, где зоной риска может быть любое место по обе стороны от линии. За время проведения АТО группами разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил Украины обнаружено, изъято и уничтожено почти 150 тыс. взрывоопасных предметов и очищено 3 тыс. га территории. К концу этого года от взрывоопасных предметов планируется очистить еще 94 участка в 20 км от линии соприкосновения общей площадью свыше 1 тыс. га", - рассказал Праута.

Напомним, НАТО предоставит помощь в размере $1 млн Государственной службе чрезвычайных ситуаций на развитие отрасли разминирования.