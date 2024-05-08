"Помидоры сами себя не подвяжут": женщина украла знаки-предупреждения о минах (видео)

Женщина увидела предупредительные таблички о заминированной территории и решила забрать их себе. Таким образом она подвергла опасности сотни людей.

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В одной из освобожденных от россиян областей украинские саперы государственной службы по чрезвычайным ситуациям с поличным поймали местную жительницу, которая решила прихватить "ничейные", как она думала, предупредительные о минной опасности знаки. Об этом информируют в ГСЧС.

"Помидоры сами себя не подвяжут", — предполагают саперы ход мыслей женщины, которую увидели с охапкой потенциальных колышков для овощей на багажнике велосипеда.

Тем самым, как отмечается, женщина подвергла опасности сотни местных жителей, поскольку необследованные саперами территории остались без маркировки, и ее отсутствие может стать причиной травмирования и гибели людей.

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"Принцип "в хозяйстве все пригодится" здесь не действует", — подчеркивают спасатели, ведь таким образом саперам, которым нужно снова обследовать территорию и установить соответствующий знак, добавляется гораздо больше работы.

К тому же, не стоит и игнорировать предупредительные знаки, ведь около 26% территории Украины является потенциально опасной и требует обследования, отметили в ГСЧС.

Напомним, летом прошлого года у украинских саперов под Снигиревкой в Николаевской области прямо в полете украли беспилотник стоимостью более $10 тысяч. Не исключено, что БПЛА приземлил кто-то из местных жителей, чтобы с его помощью ускорить процесс разминирования.