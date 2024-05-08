"Помідори самі себе не підв'яжуть": жінка вкрала знаки-попередження про міни (відео)

Жінка побачила попереджувальні таблички про заміновану територію і вирішила забрати їх собі. Так вона наразила на небезпеку сотні людей.

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В одній зі звільнених від росіян областей українські сапери державної служби з надзвичайних ситуацій на гарячому спіймали місцеву жительку, яка вирішила прихопити "нічийні", як вона гадала, попереджувальні щодо мінної небезпеки знаки. Про це інформують у ДСНС.

"Помідори самі себе не підвʼяжуть", — припускають сапери хід думок жінки, яку побачили з пакунком потенційних кілочків для городини на багажнику велосипеда.

Тим самим, як наголошується, жінка наразила на небезпеку сотні місцевих мешканців, оскільки необстежені саперами території лишилися без маркування і його відсутність може стати причиною травмування та загибелі людей.

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"Принцип "у господарстві все знадобиться" тут не діє", — підкреслюють рятувальники, адже так саперам, яким потрібно знову обстежити територію та встановити відповідний знак, набагато додається більше роботи.

До того ж, не варто й ігнорувати попереджувальні знаки, адже близько 26% території України є потенційно небезпечною та потребує обстеження, зауважили у ДСНС.

Нагадаємо, влітку минулого року в українських саперів під Снігурівкою в Миколаївській області прямо у польоті вкрали безпілотник вартістю понад $10 тисяч. Не заперечується, що БПЛА приземлив хтось із місцевих жителів, щоб з його допомогою прискорити процес розмінування.