Генеральная прокуратура обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Госмиграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Андреем Артеменко. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В ходе расследования уголовного производства по фактам совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК (государственная измена), было собрало достаточно документов, которые указывают на то, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады", - написала Сарган.

Она подчеркнула, что ГМС после полученных от ГПУ материалов может обратиться к президенту с просьбой лишить народного депутата Артеменко гражданства Украины.

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Ранее Артеменко заявлял, что аннулировал свой канадский паспорт еще в 2014 году и паспортов других зарубежных государств у него нет.

19 февраля издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Андрей Артеменко передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны. По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов, а 21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч.1 ст.111 УК - госизмена.