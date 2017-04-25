Президент назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил Дмитрия Ярмака своим уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №115/2017, подписанный 24 апреля, опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Ярмака Дмитрия Борисовича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
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Напомним, 3 марта Порошенко уволил Анатолия Поляха с должности уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.