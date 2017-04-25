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Главная » Страна » MH17: Экспертиза установила, кому принадлежит голос организатора транспортировки "Бука"
MH17: Экспертиза установила, кому принадлежит голос организатора транспортировки "Бука"
Сбитый MH17 / Фото: ibtimes.com

MH17: Экспертиза установила, кому принадлежит голос организатора транспортировки "Бука"

Анализ был проведен экспертами по анализу языка из Института нейрологии и физиологии Гетеборгского университета в Швеции

25.04.17 936
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Голос организатора транспортировки по территории Донбасса комплекса "Бук", из которого был сбит самолет рейса MH17, принадлежит российскому офицеру Сергею Дубинскому. К соответствующему выводу в своем расследовании пришла редакция Новой газеты.

Как известно, международная команда расследователей Bellingcat ранее обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозку установки "Бук", из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский, известный под псевдонимом "Хмурый".

Ранее также была опубликована запись телефонного разговора "Хмурого" о катастрофе MH17.

Во время подготовки материала журналист "Новой газеты" поговорил с Дубинским по телефону, а затем отправил образцы аудиозаписей экспертам по анализу языка из Института нейрологии и физиологии Гетеборгского университета в Швеции.

Анализ был проведен в лаборатории Voxalys (осуществляет криминалистические экспертизы по заказу прокуратуры, полиции и судов Швеции) методом "слепого теста" - специалисты проанализировали исключительно акустические параметры вроде тона, частоты и тембра голоса.

Потратив 10 дней на исследования, шведы подготовили криминалистическое заключение, в котором сообщили, что записи представляют небольшое, но достаточное для выводов количество материала.

"Таким образом, результаты их исследования поддерживают гипотезу о том, что сравниваемые голосовые образцы принадлежат одному и тому же человеку", - сообщает Новая газета.

Кроме того, издание пообщалось с бывшим товарищем по службе Дубинского Сергеем Тиуновим, лидером самообороны Запорожья и ветераном боевых действий в Афганистане. Тиунов рассказал о том, что лично общался с Дубинским после катастрофы МН17, когда приезжал забирать из плена "ДНР" украинских военных.

Газета цитирует разговор двух мужчин.

"Видишь, как жизнь сложилась, Сергей, - сказал "Хмурый". - В Афгане мы с тобой на одной стороне воевали, а сейчас воюем друг против друга. Никак не пойму, почему ты за хунту".

Тиунов вспоминает, что в ответ не сдержался: "Но пассажирский самолет по-бандитски сбили вы!", - сказал он и заметил, что по лицу увидел, как это задело его собеседника.

Дубинский ответил: "Ты же не считаешь, что это я сделал [сам]?" А потом показал пальцем наверх: "Это сделали уроды из Москвы!".

Позже, как рассказал Тиунов, боевики придумали легенду о том, что "Боинг" якобы сбил украинский летчик на СУ.

 Напомним, 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них – 194 пассажира – были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля 2014 года Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

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