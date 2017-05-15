Шведская горечь. Андерс Аслунд о том, как лечить украинскую экономику

Фокус поговорил со шведским экономистом Андерсом Аслундом о том, как Украине бороться с коррупцией и бюрократией и сделать страну привлекательной для инвесторов

Шведский экономист Андерс Аслунд считается одним из наиболее авторитетных специалистов в мире по экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины. Его часто называют архитектором "дикого капитализма" в России ельцинских времён. Кроме того, Аслунд жёстко критиковал режим Януковича, называя его "популистом и вором", а также экономическую политику Путина, называя её неустойчивой в долгосрочной перспективе.

кто он Старший научный сотрудник "Атлантического совета" (США) почему он Аслунда считают одним из лучших в мире специалистов по украинской экономике

В одной из своих колонок вы говорили, что Украине нужна не просто солидарность, а большие инвестиции. Что должна делать Украина, чтобы привлечь эти инвестиции в состоянии войны и экономического кризиса?

— У Украины есть много инструментов привлечения иностранных инвестиций. Обычно первые крупные инвестиции в таком положении — от приватизации. Украине просто необходимо обеспечить проведение крупных сделок по приватизации. Мой совет — стоит начать с портов.

Во-вторых, приватизация может касаться энергетических проектов, привлекающих, как правило, солидную часть иностранных инвестиций. В-третьих, Украина могла бы извлекать большую пользу от европейской цепочки поставок (European supply chain), но для этого нужен благоприятный инвестиционный климат. Украинские власти на высшем уровне должны согласованно говорить об инвестициях и не противоречить друг другу. В конце концов, иностранные инвесторы должны быть убеждены, что Украина сможет сдерживать военные действия на востоке. Грузия сразу после войны 2008 года смогла привлечь значительные объёмы прямых иностранных инвестиций.

Как можно объяснить тот феномен, что во времена Януковича прямые иностранные инвестиции были выше, чем сейчас?

— Во времена Януковича не было войны и российских торговых санкций. Кроме того, большинство прямых "иностранных" инвестиций были на самом деле украинскими, просто они приходили из офшоров, таких как Кипр и Нидерланды.

В бюджете 2017-го, как и в прошлом году, явно завышен план на приватизацию. В прошлом году доходы от приватизационных конкурсов составили 189 млн грн, или около 1% от планируемых поступлений. Как исправить эту ситуацию?

"Любые попытки протекционизма — безумие для Украины. Украине нужно, чтобы её рынок был открытым, конкурентоспособным, привлекательным для иностранных инвестиций"

— Если правительство серьёзно относится к приватизации, оно начинает процесс с того, что легко приватизировать. К примеру, Одесский припортовой завод сложно приватизировать из-за претензий Дмитрия Фирташа (в конце прошлого года Стокгольмский арбитраж признал долг ОПЗ перед Group DF Фирташа за поставки газа в размере более $250 млн. — Фокус). Кто хочет заплатить такие деньги человеку, избегающему правосудия США? Такие проблемные объекты пока стоит оставить в стороне. У Украины есть восемь портов, которые отлично подходят для приватизации, если запустится приватизация крупных объектов. Принадлежащие государству сельскохозяйственные земли также должны быть выставлены на аукцион, чтобы определить их рыночную цену, стимулировать сельское хозяйство и увеличить государственные доходы.

Какие сектора украинской экономики могут быть наиболее привлекательными для инвесторов?

— Наиболее привлекательны для инвесторов три сектора: сельское хозяйство вместе со смежными отраслями, такими как пищевая промышленность и сырьевая отрасль; производство и предоставление услуг для европейской цепочки поставок; а также крупные энергетические проекты.

Вы говорите о необходимости серьёзных инвестиций, но что делать с такими препятствиями, как коррупция и бюрократическая машина?

— Украине в первую очередь нужны судебная и административная реформы. Суды и прокуратура должны стать справедливыми, а без административной реформы государство не сможет начать нормально работать.

Украина обычно выполняет макроэкономические требования, но нужны ещё структурные реформы. В частности, отстаёт борьба с коррупцией. И обеспечить антикоррупционную деятельность — задача президента. Коррупцию можно победить, только если верхушка государства и правительства действительно намерены с ней бороться.

В некоторых вопросах Украина до сих пор предоставляет преференции отечественным производителям, ограничивая свой рынок для иностранных продуктов и услуг. Насколько это адекватно в XXI веке?

— Любые попытки протекционизма — безумие для Украины. К счастью, после подписания соглашения о свободной торговле с ЕС они довольно ограничены. Украине нужно, чтобы её рынок был открытым, конкурентоспособным, привлекательным для иностранных инвестиций. Так она сможет увеличить и свой экспорт. Низкие украинские зарплаты — уже более чем достаточная преференция для ваших производителей.

К сожалению, многое в Украине, в том числе ситуация на востоке, зависит от России. Насколько стабильна её экономика?

— Она стабильная, но стагнирующая. У России, конечно, больше ресурсов, чем у Украины, но их всё равно недостаточно для войны с Западом.

А последнее разве на повестке дня?

— К счастью, Трампу пришлось защищаться из-за обвинений в сотрудничестве с российским президентом. Это снижает риски для Украины. Тем не менее украинский вектор внешней политики США сейчас значительно сузился, а избрание Трампа — риск для национальной безопасности Украины.