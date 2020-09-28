Кабмин не хочет финансировать "Укрзализныцю": из набсовета УЗ уволился Андерс Аслунд

Экономист пожаловался на невыплату зарплаты, отсутствие страхования рисков, а также на популизм президента Зеленского и критику со стороны депутатов из "Слуги народа".

Старший научный сотрудник американского аналитического центра "Atlantic Council" Андерс Аслунд уходит из состава наблюдательного совета АО "Укрзализныця". Одной из причин своего увольнения экономист назвал невыплату зарплаты.

Свое заявление об уходе Аслунд опубликовал в колонке для KyivPost.

"С июня 2018 года я являюсь независимым членом наблюдательного совета "Укрзализныци" – государственной железной дороги. Я был благодарен за оказанную честь и служил в меру своих возможностей, но в настоящее время чувствую себя вынужденным уйти в отставку", – написал Аслунд.

Рассказывая о причинах своего решения, член набсовета УЗ заявил, что считает чрезмерными юридические риски, которым он подвергается, как член набсовета УЗ: "Хотя нам было обещано страхование ответственности директоров и должностных лиц в нашем соглашении о назначении, что является стандартом для членства в совете директоров, мы не получали такой страховки от нашего акционера, правительства Украины".

"Я не чувствую себя желанным акционером и не предлагаю приемлемых условий работы, в то время как юридическая ответственность лежит на мне. Это не способ управлять железной дорогой", – отметил экономист.

По словам Аслунда, своими действиями Кабмин Украины подводит УЗ к возможному банкротству.

"Правительство также не предоставляет "Укрзализныце" разумных нормативных или финансовых условий для модернизации и повышения эффективности: необоснованный земельный налог, тарифы, значительно заниженные уровнем затрат, настойчивые требования к чрезмерному укомплектованию штатов и т.д. Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение", – пояснил Аслунд.

Кроме того, по его словам, члены набсовета "Укрзализныци" не получают зарплату с апреля этого года: "После пяти месяцев задолженности по зарплате я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет выплачивать какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета".

"Это началось с выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, парламенте Украины, 4 марта. Но он ввел минимальную заработную плату популистски. В конце апреля Верховная Рада внесла поправки в закон о бюджете, ограничив заработную плату всех государственных служащих, а также членов правления и наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10-кратного размера официальной минимальной заработной платы, с 1 апреля до конца карантина. Это было представлено как временная чрезвычайная мера, но она длится уже пять месяцев и может сохраниться", – цитирует Аслунда "Интерфакс-Украина".

Также, как отметил член набсовета УЗ, президент Украины и партия "Слуга народа" препятствуют деятельности набсовета.

"Мы, иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков, много работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента, единственного президента Украины, которого я никогда не встречал, мы получаем только оскорбления и препятствия. <...> Парламентарии "Слуги народа" нападают на иностранных членов набсоветов государственных украинских компаний за то, что они – иностранцы и им слишком много платят, но с апреля нам ничего не платят", – подчеркнул Аслунд.

В заключение, шведский экономист отметил, что на фоне происходящего многие решения набсовета УЗ не выполняются руководством "Укрзализныци".

Напомним, на днях представители украинских вагоностроительных заводов сообщили о многократном падении производства, предупредив Кабмин, что вагоностроение в стране может остановиться уже в 2021 году.

Недавно один из членов набсовета УЗ Сергей Лещенко заявил, что были обнаружены два лимузина Audi А8 Long, которые "Укрзализныця" незаконно приобрела потратив на них деньги, заложенные на ремонт дизель-поезда.