Закупили вагоны в России: украинское вагоностроение может остановиться уже в 2021 году

По словам украинских производителей, в Украину до сих пор продолжают ввозить списанные вагоны из РФ.

Украинские вагоностроительные заводы сообщают о многократном падении производства в связи с отсутствием заказов, поскольку Украина ввезла избыточное количество вагонов из России и больше не нуждается в отечественных.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил Андрей Жарий – гендиректор промышленно-инвестиционной группы "Аурум", в состав которой входит криворожский вагоностроительный "Дизельный завод".

"Сегодня сложилась катастрофическая ситуация с внутренним производством грузовых вагонов, в первую очередь, из-за колоссального профицита ввезенных из РФ списанных вагонов и вагонов, на которые продлевается срок эксплуатации. Поэтому 2021-й может стать годом полной остановки украинского грузового вагоностроения", – заявил Жарий.

По его данным, в настоящее время в Украине зарегистрировано в общем около 190 тысяч грузовых вагонов. Из этого числа свой положенный ресурс службы исчерпали около 64 тысяч вагонов. При этом за период с 2016 по 2019 гг. в Украину из РФ было ввезено 18 тысяч списанных вагонов.

По словам Владимира Иващенко, директора компании "ТАС Логистик", которая занимается транспортировкой грузов железнодорожным транспортом Украины, сейчас действует запрет на ввоз старых вагонов из РФ до конца года.

"Но лазейки все же находятся, например, режим временного ввоза, у нас есть факты их ввоза. Поэтому настаиваем на необходимости запрета ввоза иностранных вагонов не только в режиме импорта, но и в режиме временного ввоза до конца 2021 года", – сообщил Иващенко на пресс-конференции в Киеве в четверг, 23 сентября.

Кроме того, на брифинге выступил директора по сбыту и маркетингу Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) Юрий Брусника, который отметил, что в Украине еще действуют пять профильных предприятий: КВСЗ, "Днепровагонмаш", "Дизельный завод", завод "Карпаты" и Попаснянский вагоноремнтный завод, тогда как в прошлом году их было 12, а в 2011-ом – 18. По словам Юрия Брусники, за январь-август КВСЗ сократил свой зарплатный фонд более чем на 60%.

Технический директор "Днепровагонмаша" Александр Жуков сообщил, что в 2020 году его завод потерял около 32% рабочих мест, фонд зарплаты предприятия пришлось снизить на 54%, а выпуск вагонов упал почти вчетверо.

В целом, согласно приведенным в материале данным, украинские заводы в январе-августе 2020 года реализовали только 1,579 тысяч единиц грузовых вагонов против 10,182 тысяч годом ранее.

Напомним, 14 сентября были обнаружены два лимузина Audi А8 Long, стоимостью около 4,5 миллиона гривен каждый, которые "Укрзализныця" незаконно приобрела потратив на них деньги, заложенные на ремонт дизель-поезда.